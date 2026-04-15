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    消防署首辦民間緊急應變隊教官共識營 擴大基層初期應變量能

    2026/04/15 17:00 記者陸運鋒／新北報導
    馬士元表示，消防署自2024年起積極推動「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫」，發展專屬我國的T-CERT培訓機制，期盼達到「自己的社區先自救」的目標。（圖由消防署提供）

    馬士元表示，消防署自2024年起積極推動「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫」，發展專屬我國的T-CERT培訓機制，期盼達到「自己的社區先自救」的目標。（圖由消防署提供）

    消防署今天（15日）舉辦「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）教官共識營」，本次共識營是首度辦理，由內政部次長馬士元主持，匯聚全國各縣市菁英教官，透過與美國在台協會（AIT）共同參與實務與交流，健全台灣T-CERT運作機制，象徵深耕民間初期應變能量的決心，打造更具韌性的安全台灣。

    馬士元表示，參考美國CERT體系，消防署自2024年起積極推動「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫」，發展專屬我國的T-CERT培訓機制，期盼達到「自己的社區先自救」的目標。

    馬士元指出，截至2025年底，從社區到機構共計培育1775位種子教官，並成功輔導成立195支T-CERT隊伍，累計培訓達3586名具備專業應變能力的民間核心隊員，大幅縮短災害發生初期的平均應變與通報時間，2026年更將進行101支新成立隊伍進行基礎培訓，擴大民間防災量能。

    消防署表示，此次共識營的2大核心為「接軌國際」與「教學教材優化」，透過與美國在台協會的實務經驗交流，並結合台灣在地國情與災害指揮架構，課程涵蓋A（通識類）、B（災防類）、C（消防類）、D（救護類）及E（搜救類）等5大學科，進行系統性的種子教官培育，建立自助與互助能力。

    消防署指出，未來將持續配合不同團體與機構需求，包含大型企業、醫療長照機構及韌性社區等，推動多樣化的T-CERT隊伍建置，並透過持續的教官培訓與教材精進，確保訓練內容能對接實務救災需求，建構T-CERT自救、互助的多元量能，以提升社會防災韌性。

    消防署今舉辦「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）教官共識營」，由內政部次長馬士元主持。（圖由消防署提供）

    消防署今舉辦「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）教官共識營」，由內政部次長馬士元主持。（圖由消防署提供）

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