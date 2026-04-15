控減肥名醫夥同詐領保金求償 二審全球人壽敗訴確定

國內胃繞道手術權威、前桃園敏盛醫院副院長李威傑。（資料照）

國內胃繞道手術權威的減肥名醫、前桃園敏盛醫院副院長李威傑被控收取高額費用開立不實診斷書，協助病患林佩璇詐領保險金，二審無罪確定。全球人壽保險公司向李威傑、林佩璇、保險業務何碧雲等人提起民事訴訟求償，一審桃園地院判全球人壽保險公司敗訴，全球不服判決提起上訴，高院今駁回上訴，全案定讞，確定李威傑等人免賠。

李威傑被控收取高額費用開立不實診斷書，協助病患詐領保險金，刑事部分，一審桃園地院依詐欺取財罪判6月徒刑；何碧雲判5月、林佩璇判3月。二審高院改判所有人均無罪。

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全球人壽向李威傑、林佩璇、何碧雲等人提起民事訴訟求償，並主張，林佩璇明知未罹患胃食道逆流等病症，仍為減重目的接受手術，並由李威傑等人安排診療、開立不實診斷證明，據此申請保險理賠19萬7599元，導致保險公司誤判給付，構成侵權行為，請求相關人員連帶賠償；另也指即便手術確有必要，林仍溢領2萬6000元保險金，應返還。

高院認定，林佩璇早於2011年間因胃食道逆流等問題接受手術，後續仍持續出現相關症狀，至2013年間再次就醫檢查，確診仍患有胃食道逆流及橫膈膜疝氣，且既有治療方式無效，因此由李威傑施行相關手術，屬醫療上必要處置，並非單純減重手術。

高院認為，該手術在健保制度下並無專屬申報代碼，醫師以性質相近的手術項目填載病歷並開立診斷證明，與醫學會及醫院鑑定意見一致，難認定有故意開立不實證明以詐領保險金。此外，相關刑事案件已判決無罪確定，與本案認定一致。

至於保險公司主張林佩璇溢領保險金部分，高院審酌，依保險契約約定，未列明手術項目得比照性質相當手術給付，本案手術與診斷證明所載項目程度相當，保險公司依此核定給付30倍標準，並無不當，也無證據顯示應以較低倍數計算，因此不構成不當得利。

高院認定，保險公司請求賠償及不當得利返還均無理由，判決駁回上訴及追加之訴，全案定讞。

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