沒注意限高 復康巴士硬過地下道當場削頂變「敞篷車」

復康巴士駕駛沒有注意到限高，讓車頂當場被「削掉」。（擷取自Threads/@jdkwithy0u）

昨（14日）下午，一台復康巴士行經台北市基隆路的地下道時，明明在地下道前就撞到了警示桿，司機卻不以為意，還是執意要開進去，讓復康巴士的車頂當場被「削掉」，卡在涵洞口動彈不得，也讓這輛愛心捐贈、價值兩百多萬的復康巴士，才開3年多就變「敞篷車」。

一名網友在Threads發出事故影片，一台復康巴士要穿越基隆路的地下道時，在涵洞前方就已撞上了限高的警示桿，但它沒有停下來，反而執意往前開，最終車頂撞上涵洞，整個車頂當場被掀開，車殼散落一地，也讓後續車輛動彈不得。

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有網友翻出，這輛復康巴士是由民間人士在2023年花2百多萬所捐贈，不過才使用不到3年，就被撞成「敞篷車」。據了解，肇事駕駛是新進人員，當時剛載完長輩正要把巴士開回公司，但因為不熟悉路況，跟著導航開才會釀禍，所幸當時車上並無長輩，沒有釀出傷亡。

警方指出，車輛應注意道路標誌標線，基隆路汽機車混合道入口處設有「限高2公尺」禁制標誌，違反者依據道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定處以新台幣900元～1800元罰鍰。

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