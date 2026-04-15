大好青春沒了! 小客車疑未禮讓直行機車 成大生重摔送醫不治

台南昨發生一起死亡車禍。小客車於成功路口左轉時疑未禮讓撞上直行機車，22歲成大莊姓男大生重摔送醫不治。（民眾提供）

昨天上午10時許，台南市中西區成功路與中成路口發生死亡車禍。26歲林男駕駛營業小客車左轉時疑未禮讓，與對向直行的22歲莊姓男大生發生碰撞。就讀成功大學台灣文學系的莊男經送醫後仍告不治。

南警二分局調查，案發時林男駕駛白色營業小客車，沿成功路東向西行駛。行經中成路口準備左轉時與西向東直行騎乘機車的莊男發生猛烈碰撞。撞擊導致機車嚴重毀損，零件散落一地。莊男受劇烈撞擊後重摔路面，林男則雙腳擦傷。救護人員到場將傷勢嚴重的莊男送往成大醫院搶救，最終仍不幸身亡。

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二分局交通分隊小隊長謝進雄表示，警方獲報後隨即派員進行交通疏導與事故測繪。目前確切肇因仍有待檢調與警方進一步釐清。初步研判，肇因可能與轉彎車未禮讓直行車及未減速有關。警方已調閱監視器影像還原經過，並依程序辦理後續相驗與肇責判定。謝員呼籲民眾務必留意路口狀況。

警方呼籲大眾重視路口交通安全。事故多源於未落實防禦駕駛觀念。車輛行經交岔

路口時，務必遵守轉彎車應讓直行車先行之法規。駕駛人應保持警覺並減速慢行，爭取反應空間，也將對該路段的標線與號誌進行評估，期望透過工程改善與執法宣導，降低潛在危險。

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