私刑虐死員工 南投露營區老闆等4嫌二審減刑原因曝

警方查扣虐死張男的刑具。（資料照）

南投縣一處露營區謝姓老闆與3名員工不滿張姓員工工作態度，竟動私私輪番毆打，甚至火燒性器官、在傷口抹鹽，凌虐致死。一審分判4人11年6月到14年6月，二審今天宣判，謝姓老闆等人與被害人家屬達成和解，已履行或履行中，撤銷原判改判8年6月到10年6月，可上訴。

2024年5月11日深夜，南投縣中寮鄉私人露營區老闆謝男不滿47歲張姓員工生活習慣與工作態度，叫到園區福利社「教訓」，找來徐姓、許姓及何姓3名員工助陣，4人拳打腳踢，更拿現場掃把、電鑽底座、平底鍋等十多種器具當成刑具，狠打張母。

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張男被打到昏迷，4人以為他「裝死」，持美工刀刺傷其身體，還以釣竿抽打腳底、用打火機燒灼生殖器與乳頭，甚至在傷口撒鹽，直到張男已無反應，眾人才驚覺事態嚴重，倉促急救，對外謊稱意外跌倒；警消到場時，張男已死亡。一審認定4人手段凶殘、長時間施暴，依傷害致死罪分判處謝男14年6月、何男14年、許男12年6月、徐男11年6月徒刑，全案上訴二審。

台中高分院今天審結指出，綜合卷證與事發經過，4人事前對話未見殺人謀議，加上被害人倒地後仍有嘗試救護行為，難認具有殺人故意，仍依傷害致死罪論處，考量謝等人已與家屬和解，且多數已履行或分期履行賠償，有彌補損害之意，因此撤銷原判決，改判謝男10年6月、何男10年2月、許男9年、徐男8年6月，仍可上訴。

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