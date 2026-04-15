墜落10多公尺深邊坡撐5天 馬博橫斷線失聯登山協作找到了

黃姓協作墜落時撞擊到左後背，造成腰部劇痛，今天搭直升機下山就醫。（空勤總隊提供）

一支5人登山隊伍挑戰百岳馬博拉斯橫斷線，11日行程最後一天卻發生協作失蹤，昨直升機飛往太平谷山區時發現協作身影，花蓮縣消防局、中華民國山搜協會東區搜救委員會今天上午10點接觸到失聯者，中午11時出動直升機將協作送下山就醫。

48歲黃姓協作獨自在山上苦撐5天，今天早上獲救時後背及骨盆部位劇烈疼痛，疑似骨折，現場由隨隊的高級救護技術員（EMTP）第一時間進行專業評估並給予急救處置，確保生命徵象穩定後，由直升機吊掛至永昌分校，並由救護車轉送榮民總醫院玉里分院治療。

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黃姓協作說，他們一行5人走馬博拉斯橫斷，11日預定到太平谷營地，因同行隊友要登頂喀西帕南山撿三角點，他自己一個人走腰繞路線趕路往太平谷營地要先搭營做飯，到底怎麼摔的自己也搞不清楚，重裝行進間突然墜落10幾公尺，在山上撐了好幾天，很感謝能獲救。

花蓮縣消防局表示，隊友在喀西帕南山登頂後回到太平谷營地，卻等不到協作，幸好已經是行程最後一天，4人報案協作失蹤，並兼程從中平林道下山。

消防局獲報後，成立前進指揮所集結第三大隊警消、玉里警分局、林業署花蓮分署玉里工作站、中華民國山難救助協會東區搜救委員會等單位出動14人，分兩梯次搭乘空勤總隊直升機到太平谷營地降落，在人員運送過程中發現穿著紅色衣服的協作身影。

搜救人員降落後立即前往救援，將墜落的協作帶回太平谷營地，今天早上由直升機送回玉里轉送北榮玉里分院。

花蓮縣消防局呼籲，登山活動務必團進團出，切勿分開行動，確保隊友彼此都在視線範圍內，且出發前應確認路況及自身體能、天氣，攜帶通訊設備及足夠物資以降低風險。

黃姓協作在救難人員攙扶下，在太平谷營地準備登上直升機。（空勤總隊提供）

花蓮縣消防局出動10多人上山，前往協作墜落處救援。（消防局提供）

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