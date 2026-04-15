車禍撞死人肇逃辯稱感冒發燒 男子依過失致死罪嫌起訴

嘉義地檢署。（資料照）

嘉義縣一名42歲夏姓男子去年12月間開車行經太保市中山路與民生路口，撞到林姓女腳踏車騎士竟駕車逃逸，林女受重傷經送醫急救不治，警方追查通知夏男到案，夏男辯稱當時感冒頭痛發燒、不知道有撞到人，嘉義地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴夏男。

檢警調查，去年12月19日下午3點多，夏男駕駛轎車沿著嘉義縣太保市中山路2段由東往西行駛，在中山與民生路路口處，疏於未注意，駕車貿然向右偏行，林女當時騎乘腳踏車在同向的右前方車道行駛，夏男駕車碰撞林女腳踏車，林女因此人車倒地，受有頭部外傷合併腦硬膜下出血合併腦幹衰竭、左側硬腦膜傷出血、左側鎖骨骨折等傷害。

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夏男被警方通知到案時，矢口否認肇事逃逸，辯稱「我當時人不舒服，感冒頭痛發燒，四肢無力，才會不知道撞到人。沒有臉面對家屬。我有保強制責任險，但我不知道怎麼處理保險」等語。

檢察官認為，案發時林腳踏車行駛在夏男車輛右前方，車子撞到腳踏車後，夏男的車輛後方煞車燈隨即亮起，事發後約14秒時還能聽到後方車輛有鳴喇叭聲響，且夏男在肇事地點附近有減速稍停情形，之後又離去，認為夏男知道開車肇事致人受傷或死亡，仍逃離現場，辯詞不可採，涉有過失致死、肇事逃逸犯嫌。

檢察官審酌，夏男犯後卸責，且檢察官諭知繳納車禍鑑定費用3000元，迄今遲未辦理，導致此案未能順利送車禍鑑定，認為犯後態度不佳，請從重量刑。

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