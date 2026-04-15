嘉縣藍前議員邱銀海詐助理費等判6年半 二審認罪求輕判

嘉義縣國民黨前縣議員邱銀海涉詐助理費等案件被一審合併判刑6年半，高等法院台南分院15日開庭時，邱認罪請求法官對他從輕發落。（資料照，記者王俊忠攝）

國民黨前嘉義縣議員邱銀海被控涉詐領助理費、非法掩埋事業廢棄物與藏放子彈，一審判合併服刑6年半，邱與檢方都上訴。高等法院台南分院15日開庭，邱認罪說，深坑段廢棄物已清除完畢；護生段也已提交清運計畫書，希望3週內能完成。

邱銀海今日在律師陪同下到台南高分院開庭，同案被告朱姓男子等5人出庭，另廖姓男子委由律師出庭。檢方就量刑與無罪部分提出上訴；邱等7名被告都認罪，也都就量刑部分上訴。

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嘉義檢方起訴指，邱銀海於2018年12月當選嘉義縣第19屆縣議員，但2022年12月尋求連任失利，在邱任議員期間遊說陳姓女子、女兒及助理廖男的母親充作人頭助理。陳女等3人擔任邱的人頭助理，詐領助理費、慰勞金等費用計約90萬多元，大部分款項被邱領出花用。邱被依公務員利用職務機會詐取財物等罪嫌起訴；後陳女死亡、廖男母親不知情，2人均不起訴；邱的女兒及廖男則獲緩起訴處分。

另外，邱積欠龐大債務，與友人合作提供土地給他人非法堆置、回填與貯存廢棄物牟利，從2021年5月及7月間，分別在中埔鄉深坑村等地承租農地涉非法掩埋混合廢棄物，邱等人被依違反廢棄物清理法起訴。

檢調於2021年11月下旬前往邱的服務處等處所搜索時，在其住家房間查獲制式、非制式霰彈各14顆，但沒有發現槍械，邱被依槍砲管制罪嫌起訴。

嘉義地院審認邱共同犯非法處理廢棄物罪、判2年2月徒刑；又共同犯廢棄物清理法中非法處理廢棄物罪判2年6月刑；又犯非法寄藏子彈罪1年徒刑；又共同犯公務員利用職務詐取財物罪判3年8月徒刑，褫奪公權4年。有期徒刑部分，應合併服刑6年6月。

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