詐團盜用財經專家名義行騙 竹聯幫天龍堂組水房協助洗錢

警方查扣幫派獅頭、堂口匾額、庫柏力克熊、泡泡瑪特、長刀等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

竹聯幫天龍堂陳姓、姚姓幹部，吸收平堂王姓成員與天道盟高雄分會陳姓成員，自前年起涉嫌在新北市蘆洲區的堂口籌組不法水房集團，指揮成員協助冒充財經專家李蜀芳名義行騙的假投資詐騙集團，收取贓款後洗錢，至少有36人受騙、財損逾億元；警方陸續逮捕陳、姚等20人移送新北地檢署偵辦，檢方將莊、曾與方等3名車手頭聲押禁見獲准。

刑事警察局偵七大隊第三隊表示，前年9月開始，詐團盜用財經專家李蜀芳的照片與名義，於各大社群平台投放廣告，誘使民眾加入「迎鑫投資股份有限公司」的虛假 LINE 群組，並由詐團成員偽裝「投資助理」每日噓寒問暖，群組內成員佯稱獲利豐厚、消息準確等話術，引導下載假投資 APP，誘騙被害人加碼投注資金，再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞行騙。

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宜蘭縣警局宜蘭分局去年逮捕該詐團車手後，刑事局展開溯源追查，發現車手取得贓款後，流入竹聯幫天龍堂陳姓、姚姓幹部的堂口，並清查出36人因此受騙，當中以台北市從事資訊業的婦人，被詐3000多萬元最多。

警方自去年11月至上月間，在新北、宜蘭等地發動多波行動，先後逮捕幕後操控的陳、姚2人，以及旗下車手頭、負責招攬車手與車手等20人到案，共查扣賓士等4台名車，以及毒咖啡包、K他命與幫派獅頭、堂口匾額、庫柏力克熊、泡泡瑪特、長刀等贓證物，警詢後依組織、詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

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