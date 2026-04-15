栽在1根吸管！苗栗男毒駕機車被警攔查 「吸了再上」判刑3月

李姓男子騎機車遇警攔查，被警方查獲一根吸管，坦承上路前有吸食安非他命毒品。示意圖。（資料照）

李姓男子騎機車遇警攔查，被警方查獲1根吸管，他坦承上路前有吸食安非他命毒品，而該支吸管即為吸毒用；經警採集李男尿液送驗，呈安毒陽性反應，將他依毒駕送辦。苗栗地方法院依駕駛動力交通工具而尿液所含毒品及其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上，判他3個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。

去年1月5日上午10點多，李男騎機車行經苗栗市國華路、嘉新街交岔路口被警攔查，並當場扣得吸管1支。李男坦承該支吸管為吸食安非他命毒品之用，且於騎機車上路前吸食。

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警方將李男帶回偵辦，經採集其尿液送檢驗，結果安非他命（濃度值為9974ng/mL）、甲基安非他命（濃度值為96619ng/mL）呈陽性反應，將李男依法送辦。

法官審酌李男明知毒品對人之意識能力具有不良影響，施用毒品後騎乘機車對於道路上往來公眾、駕駛人自身甚或所搭載之乘客而言，皆具有高度之危險性，所幸其行為並未對他人之生命、身體及財產法益造成實際損害，並量酌李男坦承自首受裁，予以減刑。

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