台中社宅驚魂夜！鬼吼哥喇叭狂響又揮刀 住戶嚇到「不敢出門倒垃圾」

台中市第三分局東區分駐所副所長林伯翰說明案情。（警方提供）

台中市東區一處社會住宅再傳驚魂事件！一名42歲男子昨（14）日晚間在社區公共走廊突發失控，不僅用喇叭大聲製造噪音，還情緒激動咆哮、揮舞器械，甚至引發火警警報，嚇得住戶「連出門倒垃圾都會怕」，而男子疑有思覺失調症狀，目前已被強制就醫治療。

案發於14日晚間9時58分許，地點是東區一處社會住宅，當時男子先在公共走廊以喇叭製造巨大聲響，鄰居不堪其擾向保全反映，未料保全前往關切時，男子情緒突然失控，開始大聲咆哮並揮舞器械，甚至出現破壞行為，社區警報隨之響起，現場氣氛一度相當緊張。

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警方與消防人員趕抵時，男子已返回住處，但調閱監視器確認其脫序行徑明確，立即強制就醫治療，所幸過程中未造成其他住戶受傷，但突如其來騷動已讓社區住戶飽受驚嚇，有居民抱怨，男子多次類似失控行為，不僅曾在走廊揮舞棍棒，還有點火等危險舉動，長期影響居住安全，家中孩童更不敢單獨外出，日常生活備受壓力。

據了解，該男子自入住以來屢次違反社區規範，相關單位已啟動關懷訪視機制，但情況未見改善，累計違規扣分達上限，市府早於去年已終止租約並提起訴訟，目前案件已於今年3月6日及4月10日開庭審理，訂於4月30日取得判決，後續將依法辦理強制遷讓程序。

警方呼籲，若民眾在社區或公共場所遇到他人情緒失控或具攻擊性行為，務必保持距離、避免刺激對方，並立即報警處理，以確保自身安全與社區安寧。

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