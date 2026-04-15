70歲女瓦拉米步道失蹤5天 救難人員崩壁搜救

瓦拉米步道目前全線都沒有手機訊號，造成求救困難，玉管處也在步道入口設置看板提醒登山民眾注意。（記者花孟璟攝）

70歲陳姓婦人與5名好友同遊花蓮，本月10日申請玉管處瓦拉米步道至13.6K的瓦拉米山屋過夜，預定11日下山。回程因6人拆隊走，等到全部人都走到7.8K黃麻，才驚見陳婦沒有跟上。消防局表示，今包括消防局、中華民國山難救助協會東區搜救委員會出動5人在山區垂降崩壁找人，希望早日尋獲失蹤陳婦。

消防局表示，隊伍11日上午從瓦拉米山屋回程南安步道口，6人拆隊走並約在7.8K黃麻駐在所平台會合，原本陳婦與2名朋友先走，在11.4K左右陳婦因腳程較慢落後，後來追上的3人也走到黃麻時，卻發現陳婦沒走到黃麻，沿路也沒有看到陳，隊友驚覺陳婦可能出意外，因瓦拉米步道目前完全沒有手機訊號、無法求救，隊友11日下午走到步道口打電話報案。

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家屬11日起在臉書貼文協尋，陳婦穿著橘色長袖上衣、黑色長褲及深藍色漁夫帽、草綠色背包，身高約159公分，希望最近有走瓦拉米步道至瓦拉米山屋的山友協助，如發現線索能連繫家屬。

陳婦今天失聯第5天，消防局今天也出動第3梯次人員上山搜救。消防局第三大隊長蕭智元說，目前搜救熱區是在步道9.5K至11.5K之間，也出動無人空拍機進行空中偵察找人，今天上午中華民國山難搜救協會東區搜救委員會也派5人攜帶專業垂降設備支援，不過目前還沒有進一步發現。

位於玉山國家公園東部園區的瓦拉米步道，屬於日治時期開闢的八通關越嶺道的一部分，步道長13.6公里（至瓦拉米山屋）。登山口至4.8K佳心無須申請入園，佳心後到瓦拉米山屋段屬於國家公園生態保護區，需向玉管處申請入園，原本步道口到佳心手機訊號尚可，因颱風吹毀基地台，目前全線均無訊號。

70歲陳姓婦人在瓦拉米步道失蹤，今天消防局及東搜都持續搜救中，針對崩壁落石區加強搜尋。（花蓮縣消防局提供）

70歲陳姓婦人在瓦拉米步道失蹤，今天消防局及東搜都持續搜救中，針對崩壁落石區加強搜尋。（花蓮縣消防局提供）

瓦拉米步道自然景觀優美，不分平假日都吸引遊客健行，不過目前進入步道後手機就完全沒訊號。（記者花孟璟攝）

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