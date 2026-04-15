20歲賓士女駕駛疑恍神追撞路肩事故車 小貨車駕駛送醫急救

一輛小貨車在中山高三重路段拋錨待救。（記者吳仁捷翻攝）

中山高三重路段今天下午驚傳車輛翻覆意外，一名廖姓女子駕賓士休旅車途經該路段，不慎擦撞路肩故障的一輛小貨車後翻覆，廖女受困車內，獲救時多處擦傷，幸未遭二次事故波及，小貨車駕駛李男頭部因撞擊受傷送醫，未脫險仍在急救中；警方初判未注意車前狀況肇事，肇因仍待調查釐清。

國道一隊今天中午12時許獲報，中山高北上27.7公里（三重路段），發生擦撞、車禍翻覆意外，一輛拋錨小貨車遭撞毀，一輛轎車翻覆；警方還原車禍現場，初判57歲李姓男子駕駛小貨車行經中山高北向27.7公里三重路段，因車輛故障停於外側路肩，20歲廖姓女子駕駛轎車行經該處，疑似恍神未注意到車前狀況，擦撞到李男車輛左側車身後翻覆於外側車道而肇事，廖女手腳擦挫傷，經現場檢傷後未就醫；小貨車上的李姓駕駛頭部外傷，意識清楚，到院後病情、意識改變，仍在急救中。

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警方說，事故現場於12時41分由高公局人員清理完畢，全線恢復通車，廖女酒測值均為0.00mg/L，李男送醫酒測值待檢測，詳細的肇事原因仍待警方後續釐清。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

一輛小貨車在中山高三重路段拋錨待救，遭另一輛賓士車擦撞。（記者吳仁捷翻攝）

一輛小貨車在中山高三重路段拋錨遭賓士車擦撞，賓士車整輛翻覆。（記者吳仁捷翻攝）

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