狡兔三窟也難逃！桃園毒販租3套房躲查緝 中警跟監3月揪出扣百萬大麻

警方查扣的大麻毒品。（警方提供）

桃園市30歲王姓毒販為躲避查緝「狡兔三窟」，特地在不同地點租下3間套房作為交易與藏毒據點，甚至連取貨地點也不斷更換，自以為層層分散風險就能躲過追緝，未料行蹤早已被台中警方鎖定，經長達3個月跟監蒐證，最終仍遭一舉破網，整個販毒網絡隨之曝光，而全案也在近日偵結起訴。

台中市第三分局偵查隊長詹前祈今天說明案情指出，該隊先前偵辦毒品案時，向上溯源發現毒品來源指向桃園地區，鎖定王男長期販售大麻牟利，專案小組隨即展開長期監控，發現王男行事極為謹慎，不僅頻繁更換交易地點，還刻意分散藏放毒品，除住處與車輛外，另在桃園區、八德區租下3處套房作為掩護，企圖製造斷點，增加查緝難度。

請繼續往下閱讀...

警方去年底見時機成熟，持搜索票兵分多路同步出擊，直搗王男住處、車輛及3處據點，當場查扣大麻菸彈31顆、大麻植體3包及大麻油7罐，總重超過2公斤，市值約100萬元，現場另查獲加熱器、分裝工具、帳冊與多支手機等證物，完整揭露其販毒分裝與交易模式。

面對鐵證如山，王男到案後坦承犯行，供稱因怕被才會刻意多點藏毒、分散風險，並指毒品來源為一名張姓男子，警詢後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方除聲押獲准也在近日偵結起訴；警方表示，將持續向上追查供貨來源，擴大偵辦該販毒集團網絡。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法