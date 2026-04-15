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    丁小琥吸收軍人共諜案判決理由出爐 6人於偵審自白獲減刑

    2026/04/15 13:30 記者楊心慧／台北報導
    中籍港人丁小琥8年前就以湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長身分來台「交流」，開始接觸我國人士，但他審理期間病逝，高院上個月宣布公訴不受理。（資料照）

    中籍港人丁小琥8年前就以湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長身分來台「交流」，開始接觸我國人士，但他審理期間病逝，高院上個月宣布公訴不受理。（資料照）

    中國港籍男子丁小琥多次利用商務、觀光名義申請來台，實則吸收我國現役、退役軍人刺探軍事機密，透過退役中校王文豪、譚俊明吸收同僚刺探軍機。高檢署去年11月偵結，依涉犯國家安全法等罪嫌，將丁男等7人起訴，高等法院審理期間丁小琥病逝，上個月宣布公訴不受理。如今高院判決理由出爐，王文豪、譚俊明等6人於偵審自白犯行依刑法規定予以減刑。

    涉及共諜案的多名現、退役軍人今天判決出爐，高院依違反國家安全法及陸海空軍刑法等罪，分別判處不等刑期，並宣告沒收犯罪所得。其中，退役軍官王文豪、譚俊明分別依為大陸地區發展組織罪判處有期徒刑7年及7年2月，並沒收已繳交的犯罪所得50萬元及8萬3380元。

    此外，呂芳契因涉為大陸地區發展組織未遂罪被判6年徒刑，沒收17萬元犯罪所得；邱翰林則被認定犯同罪判刑8年6月，未扣案的10萬元犯罪所得宣告沒收，若無法沒收將追徵其價額。楊千慧同樣因涉發展組織罪判處8年徒刑，並沒收10萬元犯罪所得。

    楊博智則依陸海空軍刑法職務洩漏機密罪，判處有期徒刑4年6月，並沒收8萬元犯罪所得。全案可上訴。

    高院認為，王文豪、譚俊明、邱翰林、楊千慧、楊博智於偵審自白犯行，符合國家安全法第7條減刑規定；呂為未遂犯，依刑法規定予以減刑。

    高院審酌，王文豪等6人案發時為現役軍人或為退役軍人，對國家負有更高的忠誠義務，對於為境外敵對勢力發展組織、洩漏或交付關於公務上秘密文書、消息等，可能造成國家安全的重大損害，竟為中國、境外敵對勢力所派遣丁小琥發展組織。

    高院認定，此案長期性、計畫性地招募與吸收現退役軍人，並刺探、收集機密或公務資料，或未經承辦人許可，刺探、收集非業管機密業務及洩漏軍事機敏訊息，並洩漏關於個人承接的專案內容、單位機敏資訊予親人。

    高院考量除邱翰林外，5人於偵查中繳交犯罪所得、王文豪等6人於審理時自白犯行的犯後態度；兼衡其等於本案前無前科的素行、犯罪動機、目的、手段、自述智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，分別量刑如主文所示之刑，並宣告沒收已繳交及未扣案的犯罪所得。

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