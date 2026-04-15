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    首頁 > 社會

    冷氣電線短路火警釀1死 房屋使用人判刑

    2026/04/15 13:12 記者顏宏駿／彰化報導
    冷氣新裝5年就發生短路，引發火警。圖為該案起火的情景。（圖由民眾提供）

    冷氣新裝5年就發生短路，引發火警。圖為該案起火的情景。（圖由民眾提供）

    發生在2023年7月間，彰化縣員林市南潭路1棟3樓透天厝傳出的火警，隔壁的屋主為了滅火，全身60%以上燒燙傷，送醫後仍告不治。這場火警一度懷疑是平板電腦充電惹禍，但經火場調查，排除平板電腦充電起火的可能性，最有可能冷氣機電源線短路造成火警，房屋使用人陳男，因疏於管理電氣設備，冷氣電源線使用近5年，未定期檢修，構成過失致死罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金。

    判決書指出，該案疑為電氣因素引起火勢，室內冷氣機電源配線短路產生高熱，引燃周邊木製角材等可燃物。另外鐵皮牆面長期曝曬高溫，導致電線絕緣劣化，證物鑑定顯示短路熔痕為「通電痕」，電源控制箱無熔絲開關跳脫。

    陳男否認鑑定報告的指控，他表示，在案發前5年他就僱請工人，進行電線管路全部更新及安裝冷氣等。

    法官表示，本案起火的鐵皮牆面，非屬水泥磚造建物，容易產生高溫，而重新配置之電源線，亦已使用將近5年，被告陳男為建築物實際使用權人，當可預見上情，理應注意電源線有無可能因高溫或其他因素造成劣化情形，需定期請人檢修屋內配電線路，被告疏於管理電氣設備，構成過失致死罪，判處有期徒刑6個月。

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