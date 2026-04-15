1歲娃處「毒氣室」安非他命濃度爆表 毒蟲母被判8年

台中一名毒蟲媽媽，在小孩年僅1歲時，和他同處一室吸安，造成小孩身上甲基安非他命濃度爆表，台中地院重判8年徒刑。（記者陳建志攝）

台中一名媽媽在小孩年僅1歲至3歲期間，在潭子區住處的房間，當小孩的面以燒烤方式吸食安非他命，社工察覺有異將小孩的毛髮送驗，驗出高濃度，已達成癮程度的甲基安非他命，將離譜的媽媽送辦，台中地院審理時，這名媽媽坦承犯行，因已經嚴重危害小孩身心，依兩個成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪，重判8年徒刑。

判決指出，這名母親明知在室內密閉空間吸食安非他命，會妨害幼童的身心發育，在2021年1月18日至4月16日間，以及2023年5月26日前1週至3個月內某段時間，在潭子區住處的房間內，以燒烤的方式吸食安非他命，造成同處一室的小孩被迫吸入毒品。

請繼續往下閱讀...

經台中市家防中心社工在2021年4月16日、2023年5月25日採小孩的毛髮送驗，驗出甲基安非他命濃度為7567pg/mg、安非他命達209pg/mg，濃度之高已達類似甲基安非他命成癮者的程度。

檢察官起訴主張，該名媽媽以非法方法使人施用第二級毒品的犯意，餵食小孩第二級毒品甲基安非他命，不過法官認為，甲基安非他命的施用方式，不限於口服，亦能以燒烤後吸入煙霧的方式施用，若在狹小密閉空間內燒烤施用，幼童大量吸入煙霧，也能在體內殘留相當濃度的安非他命或甲基安非他命，無法推論有餵食的狀況。

台中地院認為，該名母親明知小孩為1至3歲的幼童，正值身體器官成長發育的重要階段，卻和他同處一室吸安，已構成毒品危害防制條例第6條所指「其他非法方法」使人施用毒品，另同時犯妨害幼童發育罪，2罪想像競合，從重依前罪論處。

法官認為，兩次案發時小孩都年僅1至3歲，吸入毒品煙霧，嚴重危害身心發展，審酌媽媽已坦承犯行，依兩個成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪，各判處6年徒刑，合併執行8年。

少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法