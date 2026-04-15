火燒生殖器、傷口灑鹽… 露營區老闆虐死員工 二審減刑刑度曝光

謝姓業者夥同員工虐死張男的刑具。（資料照）

南投縣中寮鄉一處露營區前年爆發駭人私刑命案，謝姓老闆因不滿張姓員工工作態度與生活習慣，竟夥同3名友人將人叫至園區福利社「教訓」，最終演變成致命凌虐，案件歷經審理，二審判決結果出爐，台中高分院今（15日）撤銷原判，改判謝10年6月，其餘人也改8年6月至10年2月，仍可上訴。

回顧案情，事發於2024年5月11日晚間，謝男與何姓、許姓、徐姓3名男子，因細故積怨聯手對張男施暴，4人先以徒手拳打腳踢，隨後更拿起現場鐵椅、水管、掃把、平底鍋、電鑽底座等十多種器具輪番攻擊，持續毆打長達1個多小時，導致張男頭部與全身重創。

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即便張男已倒地昏迷，4人仍以為他在「裝死」，不但未停手，反而變本加厲施暴，謝男甚至持美工刀刺傷其身體、折彎手指，並以釣竿抽打腳底，還以打火機燒灼其生殖器與乳頭，甚至在傷口塗抹鹽巴刺激，手段極其殘忍。直到隔日凌晨警消獲報到場時，張男已因頭部鈍傷引發顱內出血及腦水腫死亡。

南投檢方認定4人下手兇狠，依共同殺人罪起訴，但一審法院審理後認為，4人動機源於生活糾紛，過程中曾短暫停手用餐，且見被害人昏迷後曾提供棉被與電暖器保暖，顯示主觀上並無殺人犯意，因而改依傷害致死罪論處，分別判處11年6月至14年6月不等徒刑。

全案上訴後，台中高分院今審結，仍維持傷害致死罪認定，但考量相關量刑因素，改判謝男10年6月、何男10年2月、許男9年、徐男8年6月，較一審均有減輕，全案仍可上訴。

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