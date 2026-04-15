同向機車、大貨車擦撞 31歲騎士遭輾過頭部喪命

馮姓騎士沿桃園區國際一路從八德往桃園方向，突然與39歲張姓男子駕駛的大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市桃園區今（15）日上午8點48分發生死亡車禍，31歲馮姓機車騎士與同向大貨車擦撞，馮男倒地後頭部遭大貨車輾過當場喪命，後方多名機車騎士目睹驚險瞬間都為之遺憾。

據了解，馮姓騎士沿桃園區國際一路從八德區往桃園區方向行駛，突然與同向由39歲張姓男子駕駛的大貨車發生擦撞，馮當場爆頭死亡，警方獲報立即趕抵現場進行事故處理，張姓男子酒測值為0，全案已完成現場測繪及蒐證，肇事原因由警方調查釐清中；監視器畫面顯示，當時馮男騎在車道外側，與同向大貨車十分靠近，隨後兩車就發生撞擊事故，當時是上班車流尖峰時間。

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目擊者表示，騎士頭部被大貨車輾過，幾乎看不清臉部了，真的不要騎在大車旁邊，也不要跟大車搶快；警方也呼籲，汽機車駕駛人行進間應保持安全車距，並隨時注意路況，以維護行車安全。

馮姓騎士與大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。 （記者鄭淑婷翻攝）

馮姓騎士與大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。 （記者鄭淑婷翻攝）

馮姓騎士與大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。 （記者鄭淑婷翻攝）

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