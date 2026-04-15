為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    同向機車、大貨車擦撞 31歲騎士遭輾過頭部喪命

    2026/04/15 13:07 記者鄭淑婷／桃園報導
    馮姓騎士沿桃園區國際一路從八德往桃園方向，突然與39歲張姓男子駕駛的大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。（記者鄭淑婷翻攝）

    馮姓騎士沿桃園區國際一路從八德往桃園方向，突然與39歲張姓男子駕駛的大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市桃園區今（15）日上午8點48分發生死亡車禍，31歲馮姓機車騎士與同向大貨車擦撞，馮男倒地後頭部遭大貨車輾過當場喪命，後方多名機車騎士目睹驚險瞬間都為之遺憾。

    據了解，馮姓騎士沿桃園區國際一路從八德區往桃園區方向行駛，突然與同向由39歲張姓男子駕駛的大貨車發生擦撞，馮當場爆頭死亡，警方獲報立即趕抵現場進行事故處理，張姓男子酒測值為0，全案已完成現場測繪及蒐證，肇事原因由警方調查釐清中；監視器畫面顯示，當時馮男騎在車道外側，與同向大貨車十分靠近，隨後兩車就發生撞擊事故，當時是上班車流尖峰時間。

    目擊者表示，騎士頭部被大貨車輾過，幾乎看不清臉部了，真的不要騎在大車旁邊，也不要跟大車搶快；警方也呼籲，汽機車駕駛人行進間應保持安全車距，並隨時注意路況，以維護行車安全。

    馮姓騎士與大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。 （記者鄭淑婷翻攝）

    馮姓騎士與大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。 （記者鄭淑婷翻攝）

    馮姓騎士與大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。 （記者鄭淑婷翻攝）

    馮姓騎士與大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。 （記者鄭淑婷翻攝）

    馮姓騎士與大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。 （記者鄭淑婷翻攝）

    馮姓騎士與大貨車發生擦撞，馮姓騎士當場死亡。 （記者鄭淑婷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播