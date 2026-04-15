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    夜半時分警攔毒鴛鴦 她緊抱「藍髮洋娃娃」氣氛超詭異

    2026/04/15 12:24 記者徐聖倫／新北報導
    古女抱著藍髮洋娃娃。（記者徐聖倫翻攝）

    古女抱著藍髮洋娃娃。（記者徐聖倫翻攝）

    一對毒鴛鴦日前凌晨駕車行經新北環快，因毒癮發作竟在快速道路上以時速20公里的「龜速」慢行，後方巡邏車發覺有異，尾隨下匝道攔查。警方攔下這對男女後，在駕駛隨身包包與副駕女乘客褲子口袋內，搜出海洛因及喪屍煙彈。詭異的是，女乘客從頭到尾一直抱著「藍髮洋娃娃」陪同，讓查緝的警方也覺得不自在。

    本月10日凌晨2時許，​53歲張姓男子駕駛租賃車載著39歲前妻古女，行經新北環快往三重方向，兩人毒癮發作精神渙散，車輛慢速前進，在快速道路上非常危險，新北保安大隊巡邏警力發現後緊隨其後，趁張男下匝道至三重區福德南路時將其攔下。

    警方調查，張男下車時精神萎靡，員警在其隨身包包內赫見4包海洛因及依托咪酯煙油；而副駕駛座的古女緊抱1隻藍髮洋娃娃，深夜時分舉止格外詭異。古女下車時先是掉出1包毒品，隨後警員搜身時，在古女褲子內搜出8包海洛因。

    ​兩人合計被查獲13包海洛因、6顆喪屍煙彈及依托咪酯菸油，警詢時，張男與古女供稱，這批毒品皆是透過網路管道購得，僅供自己施用，至於詳細賣家資訊則是一問三不知，企圖避重就輕。

    ​張男經唾液篩檢呈一級毒品陽性反應，除涉及持有大量毒品，另將追查其毒駕公共危險罪責。警方訊後將這對「毒鴛鴦」依毒品罪嫌移送法辦，並持續追查毒品上游。

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    古女從頭到尾都抱著那隻藍髮洋娃娃，感覺頗詭異。（記者徐聖倫翻攝）

    古女從頭到尾都抱著那隻藍髮洋娃娃，感覺頗詭異。（記者徐聖倫翻攝）

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