7旬婦稱欠債還款差點遭詐40萬元 嘉義警識破阻詐

73歲林姓婦人欲領款投資差點遭詐騙。（圖由警方提供）

1名年約73歲林姓婦人透過網路社群認識自稱股票專家網友，慫恿有穩賺不賠投資管道，讓林婦心動，日前到嘉義市板信商銀欲提領40萬元現金，銀行行員察覺有異報警到場關心，林婦起初佯稱是曾欠友人款項因此領錢還款，經警方循循善誘，最後才吐露欲領款投資實情，經警方勸導，林婦恍然大悟差點遭詐騙，感謝警方攔阻保住辛苦積蓄。

警方了解，林婦透過臉書社群認識自稱是股票專家的網友，該網友吹噓在股票市場投資可以輕鬆獲利，且有穩賺不賠的投資管道，不過需要先投入一筆資金匯入指定的帳戶才能進行買賣，林婦不疑有他，4月1日愚人節當天，前往板信商銀嘉義店領款，該網友還事先教林婦佯稱是歸還欠友人債務的款項，規避行員以及警方詢問。

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然而機警行員見林婦神色有異，通報警方到場關心，嘉市警察局第一分局長榮派出所員警到場，詢問林婦友人的姓名年籍借貸資料，是否曾經見過面等問題，林婦神情緊張支吾其詞，還拿不出相關借貸單據證明，隨後又改口稱是要將款項給家人使用，前後說詞矛盾，員警告知此為詐騙集團手法，宣導詐騙投資案例，林婦才恍然大悟、打消領款念頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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