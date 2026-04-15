徐巧芯大姑夫婿委任律師游光德棄保潛逃 3男協助偷渡全被收押

律師游光德剪斷電子手環棄保潛逃，桃園地檢署指揮專案小組，陸續拘提協助游嫌潛逃的陳姓、郭姓、吳姓男子，並向法院聲押3人獲准，用來偷渡的船隻也一併查扣。（記者鄭淑婷翻攝）

律師游光德被控是詐騙集團首腦，且是捲入詐團洗錢案被法辦的國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄的委任律師，游在今年3月22日剪斷電子手環後「坐桶子」偷渡出境，桃園地院已向桃園地檢署告發游嫌棄保潛逃罪，檢方陸續拘提協助游嫌潛逃的陳姓、郭姓、吳姓男子，並向法院聲押3人獲准。

游光德因詐欺案件經法院裁定交保，並施以科技設備監控，他為規避司法審判與刑罰執行，蓄意剪斷電子手環後潛逃出境，桃院於3月26日向桃檢告發，檢察長張春暉指派檢察官黃世維指揮台北市刑大、刑事局電信偵查大隊、桃園市警局桃園分局、海巡署偵防分署台北、桃園、台南、北門、澎湖及偵防查緝隊組成專案小組偵辦。

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檢方指出，案經專案小組追查與蒐證，發現陳、郭、吳男等人，明知游嫌為依法受監控的刑事被告，竟基於隱匿人犯及違反入出國及移民法的犯意聯絡，分工謀劃游嫌逃亡路線與接應事宜，專案小組過濾大量行動軌跡後，查明陳男以7萬5000元代價負責承租車輛，並在車內以不詳方式，替游嫌鬆脫電子手環，吳男以10萬元報酬幫忙仲介郭男協助游嫌偷渡，郭男則以50萬元代價，駕駛海釣船於3月22日晚間，將游嫌自台南曾文溪出海口載至澎湖外海，再由不詳船舶接應潛逃出境。

檢方表示，專案小組鎖定陳男等3人行蹤後，迅速於3月31日拘提陳男到案，再陸續於4月8、9日分別拘提郭男、吳男到案，查扣被告郭男船隻，檢察官訊問後以3人涉犯隱匿人犯等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢重申，司法公信力不容挑戰，協助刑事被告逃匿不僅嚴重破壞國家刑罰權的行使，更將面臨嚴厲的法律制裁，任何人切勿心存僥倖、以身試法。

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律師游光德剪斷電子手環棄保潛逃，桃園地檢署指揮專案小組，陸續拘提協助游嫌潛逃的陳姓、郭姓、吳姓男子，並向法院聲押3人獲准，用來偷渡的船隻也一併查扣。（記者鄭淑婷翻攝）

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