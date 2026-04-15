人已死卻造假稱在安養院 台中衛生所護理師被抓包慘了

台中市東勢區衛生所劉姓護理師，去年初造假一名劉姓老婦人結核病訪視紀錄，依公務員登載不實罪，判處1年徒刑，緩刑4年。（記者陳建志攝）

台中市政府衛生局東勢區衛生所的劉姓護理師，負責辦理「潛伏結核感染治療地段訪視」業務，去年1月偷懶沒沒打電話追蹤一名劉姓老婦人狀況，卻記載「目前在安養院安養，無副作用不適」，不料因老婦人沒回診，醫院打電話詢問衛生所，一查才發現老婦人早已過世，劉女被抓包後向檢方自首坦承犯行，台中地院依公務員登載不實罪，判處1年徒刑，緩刑4年，並應向公庫支付新台幣10萬元。

判決指出，台中市政府衛生局東勢區衛生所劉姓護理師，負責辦理「結核病追蹤管理」的「潛伏結核感染治療地段訪視」業務，2025年1月13日原本要打電話給劉姓老婦人，但偷懶沒打卻記載「案目前在安養院安養，規則配合回診及LBTI治療，無副作用不適」。

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不料，2025年1月23日衛生所另一名黃姓護理師，接獲醫院詢問劉姓老婦人為何沒有回診？因當時劉姓護理師出差，黃女打電話詢問安養院，才告知劉姓老婦人早已在2024年12月25日過世，劉女造假的事情才爆發，劉女自首遭起訴。

台中地院審理時，劉女坦承犯行，並有衛生局政風室訪談紀錄、相關對話及醫療紀錄可佐，其犯罪事實明確，因符合自首要件，依法減刑。

台中地院審酌，劉女為貪圖一時作業方便，而有本案犯行，損害東勢區衛生所對於結核病文書製作、LTBI病人管理的正確性，不過考量她犯後自首，並在審理時坦認犯行的態度，依公務員登載不實罪，判處1年徒刑，宣告緩刑4年，並應向公庫支付新台幣10萬元。

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