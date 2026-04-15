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    「不太舒服」成遺言！台中績優女社工陳屍租屋處 死因出爐

    2026/04/15 11:19 記者許國楨／台中報導
    救護人員趕抵時，女社工已明顯死亡。救護車示意圖。（資料照）

    救護人員趕抵時，女社工已明顯死亡。救護車示意圖。（資料照）

    台中市政府一名長年投入第一線服務46歲女社工表現備受肯定，近日因身體不適向同事透露「不太舒服」，原本同事欲陪同就醫卻被婉拒，未料短短數日後，竟傳出陳屍租屋處的不幸消息，讓同事與親友震驚不已，經相驗後死因出爐，確認係因心肺衰竭導致，令人不勝唏噓。

    事件發生於13日上午11時許，台中市西屯區一處租屋處因遲遲無人應門，引起警覺，由於該名女社工當天未正常到班且失聯，同時擔心發生意外，緊急通報警方與消防人員到場協助，並找來鎖匠破門，沒想到進入屋內後，發現她已明顯死亡多時。

    據了解，死者為台中市政府社會局資深社工，長期服務於家防中心，工作表現優異，過去甚至曾獲表揚，是同事眼中盡責又專業的夥伴，她平時獨自居住，生活單純，曾在10日表達不舒服，13日又未正常到班，同事才會緊急上門找人，原以為僅是單純不適，卻傳出噩耗。

    案經警方報請檢方會同法醫相驗後確認，女社工近日因感冒身體不適，最終疑因疾病引發心肺衰竭致死，排除外力介入，社會局已第一時間聯繫家屬並全程陪同處理後續事宜，提供必要協助。

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