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    「媽祖來了」也沒用！香燈腳掛滿結緣品卻未戴安全帽 無照慘領高額罰單

    2026/04/15 11:16 記者張軒哲／台中報導
    林男無照騎機車，遭警方攔查。（民眾提供）

    林男無照騎機車，遭警方攔查。（民眾提供）

    國內宗教盛事白沙屯媽祖進香活動頻傳亂象，尤其海線交通大受影響，民眾追媽祖出現許多違規情事，清水分局也陸續開出罰單，因大甲媽進香活動也將於17日出發，警方呼籲民眾遵守通規則。

    「粉紅超跑」鑾轎於13日凌晨出發徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，今年報名人數突破46萬人創下新高，卻也頻傳亂象，有許多民眾追媽祖鑾轎，騎機車沒戴安全帽遭開罰，一名林姓男子並與警方爭執，「媽祖婆來啦！」求警方網開一面，竟發現他未領有機車駕照。

    警方今日指出，前（13）日傍晚49歲林姓男子騎機車戴著白沙屯媽祖橘色帽子，掛著多樣結緣品，卻未戴安全帽行駛。經攔查發現林男未領有機車駕照，依未戴安全帽處500元及未領有機車駕照處1萬8仟至3萬6仟元，警方除當場製單舉發外並移置保管機車及牌照吊扣三個月。

    警方呼籲，遶境期間執法沒有空窗期，為維護各用路人安全，提醒民眾務必遵守交通法規，勿有違規違法情事。

    白沙屯媽祖進香人數創新高，亂象頻傳。（記者張軒哲攝）

    白沙屯媽祖進香人數創新高，亂象頻傳。（記者張軒哲攝）

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