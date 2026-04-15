廢棄物堆成山！彰化4環保公司被抄 檢帶回17人、1人收押

沒有貯存執照的環保公司，在內部堆置大量事業廢棄物。（彰化地檢署提供）

無照環保貯存場的事業廢棄物堆積成山！彰化地檢署接受民眾檢舉，從4月初以來，結合警、調、環保單位，展開大規模取締及查察，共有4間環保公司，因沒有貯存場執照，卻在場內堆置大量事業廢棄物，檢方搜索14個處所，帶回17名被告，其中2人因有逃亡串證之虞，向法官聲請羈押，其中1人准押，另15名被告交保。

彰化縣環保局接獲民眾檢舉，發現有業者於轄內處所非法堆置廢棄物。彰化地檢署啟動查緝國土犯罪平台，由國土專組周佩瑩主任檢察官整體規劃，率檢察官鐘祖聲、詹雅萍、卓喆寓聯手指揮相關單位追查。

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專案小組分別於4月1日及7日動員警調環人員共計83人次，發動兩波搜索行動，前往彰化縣彰化市、大村鄉、福興鄉等地，搜索14處所。查獲4間環保公司雖持有乙級廢棄物清除許可證，惟未依法申請設立貯存場或轉運站，竟擅自將清運之廢棄物堆置於廠區內，這些環保公司堆置的廢棄物從790立方公尺至2000立方公尺間，相當於一個標準游泳池的容量，已構成違反廢棄物清理法嫌疑，並對環境造成潛在重大污染風險。

檢察官認被告等涉嫌違反廢棄物清理法第46條第3款及第4款規定，犯罪情節重大，向法院聲請羈押2人，其中1人獲准。

檢方表示，非法堆置及貯存廢棄物造成環境破壞、危害民眾健康，不利國土永續發展，將持續結合各機關力量，嚴正執法。同時呼籲相關業者務必依法從事廢棄物清除與處理作業，切勿積非成是，心存僥倖；民眾如發現疑似非法棄置廢棄物情事，亦請踴躍通報，共同維護生活環境安全。

沒有貯存執照的環保公司，在內部堆置大量事業廢棄物。（彰化地檢署提供）

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