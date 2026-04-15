演習計畫變廢紙！空軍松指部作戰官「不小心丟進碎紙機」起訴

台北地檢署今依違反國家機密保護法等罪，起訴蘇姓軍官。（記者吳昇儒攝）

任職於空軍松山基地指揮部作戰科的蘇姓作戰官前年簽辦被列為「機密」的演習作戰計畫書，本應交付給專機隊、座機隊等4個單位，卻不慎遺失。直至去年，單位進行督導時，發現少兩份公文，所幸在該科碎紙機內發現殘骸，督導人員認定蘇姓軍官毀棄，依法將他移送法辦。台北地檢署今日偵結，依違反國家機密保護法等罪，提起公訴。

檢憲調查，蘇姓軍官負責基地防衛、反空（機）隊等任務，前年負責簽辦兩演習作戰計畫書，本應將列為軍事機密的計畫書轉給專機隊、座機隊、基地勤務隊與補給隊等4個單位，去年4月底前卻疏於保管，不慎將公文放入碎紙機，導致機密公文受到損壞。

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督導人員去年前往該單位進行督導時，發現原應交付給專機隊、座機隊的演習作戰機密公文，並未依規定轉交，循線調查發現是蘇姓軍官出了紕漏，所幸在該辦公室的碎紙機中，找到部分公文殘骸，確認是遭蘇男不慎碎毀，後續交由憲兵單位進行偵辦、移送。

檢察官偵訊後，認定蘇男毀損軍事機密公文行為，已經違反國家機密保護法中的過失毀棄、遺失國家機密罪嫌及陸海空軍刑法中過失委棄軍事上應秘密之文書罪嫌，依法提起公訴，並請法官從重處斷。

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