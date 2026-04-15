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    首頁 > 社會

    國營事業工程師幽會女同事 定情戒指洩姦情

    2026/04/15 10:46 記者黃佳琳／高雄報導
    任職於國營企業的李姓工程師與同組黃姓女同事發生婚外情，定情戒指成偷情鐵證。示意圖（資料照）

    任職於國營企業的李姓工程師與同組黃姓女同事發生婚外情，定情戒指成偷情鐵證。示意圖（資料照）

    任職於國營事業的李姓工程師與同組黃姓女同事發生婚外情，李男不僅常藉故不回家、搬回老家居住，甚至與黃女在大街上親暱牽手、共用影音帳號，日前老婆意外發現刻有兩人諧音縮寫「13♡51」的定情戒指，氣得告上法院求償百萬，法官判兩人應連帶賠償30萬元。

    判決指出，李男與妻子結婚多年並育有一子，2024年起，李妻發現丈夫對她的態度變差，動輒吵架離家，李妻查覺有異後展開調查，發現丈夫與黃女多次密集約會，不僅在街頭大方牽手同行，宛如熱戀情侶，更持有代表兩人名字諧音縮寫「13♡51」的定情戒指。

    李妻為此飽受精神折磨，需進行心理諮商，憤而提起離婚訴訟並請求精神慰撫金100萬元。

    高雄地方法院審理時，李男辯稱婚姻早已破裂，與黃女交往是在妻子提出離婚訴訟後才開始；黃女則喊冤，稱自己個性「大方坦率」，僅是正常社交，否認有不正當男女關係，更辯稱戒指照片僅有一枚，無法證明是定情物。

    法官檢視相關事證時，發現李男面對妻子質疑外遇時，竟冷回：「有又怎麼樣，沒有又怎麼樣，對現在來說有差嗎？」，還被拍到在一週內多次密集約會，且公然在街頭牽手長達數小時，明顯逾越一般男女社交分際。法官認為，李、黃兩人的不正交往行嚴重侵害李妻的配偶權，考量李男身為國營事業碩士工程師，年收入破百萬，而黃女年收也有70餘萬，因此判兩人應連帶賠償30萬元，可上訴。

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