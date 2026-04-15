詭異自撞！台中騎士深夜猛撞路邊貨車 緊急開刀保命身分成謎

機車突自撞路邊停車格內小貨車，騎士緊急送醫身分待查。（民眾提供）

離奇自撞！台中市北區14日深夜驚傳一起詭異車禍，一名身分不明的機車騎士，竟在無明顯外力干擾下，直接撞上路邊停放的小貨車重傷送醫，目前仍在手術中，身分成謎，事故原因更添疑點。

台中市第二分局表示14日深夜11時08分接獲報案，指北區學士路251號前發生交通事故，員警火速趕赴現場處理，初步調查，該名男子騎乘機車沿學士路由德化街往梅亭街方向行駛，行經事發路段時，卻突然在外側車道偏移，直接撞上停放於路邊停車格內的營業用小貨車。

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因撞擊力道猛烈，機車毀損嚴重，騎士則倒地不起，救護人員到場後，發現男子全身多處受傷，其中腿部傷勢嚴重，緊急送往醫院搶救，目前正進行開刀手術，由於事發當下無法表達身分，也尚未完成酒測，是否涉及酒駕仍待進一步釐清。

警方指出，現場無其他車輛直接碰撞跡象，初判為單一車輛事故，但確切肇事原因，包括是否因疲勞駕駛、精神狀況不佳或其他突發因素導致失控，仍有待調查，並將進一步釐清騎士身分及事故發生經過。

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