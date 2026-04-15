為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詭異自撞！台中騎士深夜猛撞路邊貨車 緊急開刀保命身分成謎

    2026/04/15 10:54 記者許國楨／台中報導
    機車突自撞路邊停車格內小貨車，騎士緊急送醫身分待查。（民眾提供）

    機車突自撞路邊停車格內小貨車，騎士緊急送醫身分待查。（民眾提供）

    離奇自撞！台中市北區14日深夜驚傳一起詭異車禍，一名身分不明的機車騎士，竟在無明顯外力干擾下，直接撞上路邊停放的小貨車重傷送醫，目前仍在手術中，身分成謎，事故原因更添疑點。

    台中市第二分局表示14日深夜11時08分接獲報案，指北區學士路251號前發生交通事故，員警火速趕赴現場處理，初步調查，該名男子騎乘機車沿學士路由德化街往梅亭街方向行駛，行經事發路段時，卻突然在外側車道偏移，直接撞上停放於路邊停車格內的營業用小貨車。

    因撞擊力道猛烈，機車毀損嚴重，騎士則倒地不起，救護人員到場後，發現男子全身多處受傷，其中腿部傷勢嚴重，緊急送往醫院搶救，目前正進行開刀手術，由於事發當下無法表達身分，也尚未完成酒測，是否涉及酒駕仍待進一步釐清。

    警方指出，現場無其他車輛直接碰撞跡象，初判為單一車輛事故，但確切肇事原因，包括是否因疲勞駕駛、精神狀況不佳或其他突發因素導致失控，仍有待調查，並將進一步釐清騎士身分及事故發生經過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播