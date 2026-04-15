基院選任10位國民法官 明開審狠父枕頭悶死5歲兒案

基隆地院國民法官庭今天選出10名國民法官，明天上午開庭審理去年5月簡姓男子酒後以枕頭悶死5歲兒子案，預計17日宣判。 （記者林嘉東攝）

基隆市簡姓男子去年5月酒後以枕頭悶死5歲兒子，被依涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪。基隆地院採國民法官制度審理，今天（15日）上午進行選任國民法官程序，於35位候選民眾中，隨機抽選出6位國民法官，4位備位國民法官，將與3名職業法官共組合議庭審理本案。

簡男和張姓妻子婚後育有1名5歲男童，簡男與妻子常為生活瑣事與小孩監護權歸屬等事起口角，去年5月14日午後，酒後以枕頭悶死兒子，酒後騎車逃逸，被警方查獲坦承殺兒，酒測值0.33毫克。檢方調查後，將簡男依涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪、公共危險罪起訴，基院依法採國民法官制，抽籤由審判長劉桂金、陸怡璇、李岳組成的合議庭進行審理。

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基院上午9點半在第一法庭進行選任國民法官程序，法庭在43位候選人之中，隨機抽選出6位國民法官、4位備位，10人隨即進行宣誓，並進行審前說明，由3位職業法官向其說明程序，至下午1時許，將於明、後天進入密集2天開庭程序，並於17日宣判。

依據國民法官法，勞工擔任國民法官，其任職的公司應給予公假，薪水照付，開庭日法院另支付每天3000元日費，若超過晚上6時後加班，每小時加付500元。選任程序則是日領1500元、晚間加班每小時300元。

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