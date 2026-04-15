與他人合夥養豬卻擅自出售豬隻 業務侵占罪一審判刑10個月

凌男與他人合夥養豬卻擅自出售豬隻，被屏東地院依業務侵占罪判刑10個月。示意圖非本案豬隻。（資料照）

凌姓男子與鄭男及李女合夥經營養豬場，凌男卻未經鄭、李兩位合夥人同意，擅自將養豬場內75頭肉豬出售給黃姓業者，並將黃姓業者先行支付15萬元前金占為己有，引發其他2名合夥人不滿，報警將凌男送辦，屏東地院依業務侵占罪判處凌男10個月徒刑，並沒收15萬元犯罪所得，可上訴。

凌男與鄭男、李女3人分別出資40萬元、80萬元、80萬元合夥經養豬場，並約定由凌男負責現場飼養豬隻的工作，凌男卻在1年多前擅自將養豬場內75頭肉豬以35萬3460元價格賣給不知情的黃姓業者，黃男為此先支付了15萬元給凌男，該養豬場其他2位合夥人鄭男及李女對凌男賣豬一事毫不知情，凌男也未將15萬元分給鄭、李兩人，引發鄭男不滿，決定報警處理。

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凌男則辯稱，養豬場內的肉豬是他在養的，他沒有賣超過他出資的部分，也沒有侵占的犯意，否認犯罪；他曾多次要求退出經營，因為對方不同意，他才會販賣肉豬拿回他的出資額。

屏東地院檢視凌男與鄭男對話記錄，凌男曾對鄭表示因經濟困難而無法繼續經營養豬場，但並未要求退夥，亦未要求退還投資款項，僅向鄭男表示若有分紅再協助轉交給他的家人，難認凌已向鄭男表達欲退出合夥關係；且當初3人曾講好賣豬一定要3人都同意，合夥關係仍然存續中，凌男卻未經其他2名合夥人同意擅自出售肉豬，具業務侵占犯意，凌男犯後否認犯行且未賠償損害，依業務侵占罪判刑10個月，並沒收或追繳犯罪所得15萬元。

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