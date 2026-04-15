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    首頁 > 社會

    保險主管訓練新人送平板 離職拒還A走遭判刑

    2026/04/15 10:17 記者黃佳琳／高雄報導
    林姓保險公司主管鼓勵新人「送」平板，新人提早離職拒還被依侵占罪判刑。示意圖（彭博社資料照）

    林姓保險公司主管鼓勵新人「送」平板，新人提早離職拒還被依侵占罪判刑。示意圖（彭博社資料照）

    葉姓女子到某保險公司參加培訓，林姓主管為協助她儘速上手，自費購買價值1萬8500元的iPad平板電腦出借，並鼓勵「做滿一年就送妳」，不料葉女入職不到半年便閃電離職，且拒不歸還平板，主管怒告侵占，法官判葉女拘役40日，得易科罰金。

    判決指出，葉女於2023年11月至隔年1月在保險公司培訓時，林姓主管為鼓勵她儘快轉為正職，自費購入平板電腦，大方借給葉女使用，並設下「獎勵條件」，約定葉女若能任職滿一年，則平板歸其所有，否則須返還或支付價金。

    2024年3月21日，葉女透過LINE突然向林姓主管請辭，林男慰留無果後要求返還平板，但葉女竟將平板據為己有，林男憤而報警。

    高雄地方法院審理時，葉女否認犯行，辯稱：「主管當初說是直接送我的，沒有說沒做滿一年要還。」但法官檢視兩人對話紀錄，發現葉女在提離職後曾傳訊問：「對了，平板多少錢，我再拿給你」。

    法官認為，若葉女認定平板是贈與物，理應不會主動表示要支付價金，可見其內心清楚並未取得所有權，因此不採信葉女說詞，依侵占罪判拘役40日，得易科罰金，可上訴。

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