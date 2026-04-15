移民署攜手聖多福天主堂 用愛守護移工齊心反詐

移民署北區事務大隊北市服務站至聖多福天主堂進行反詐騙宣導，提醒移工朋友保護自身權益，避免落入詐騙陷阱。（記者劉慶侯翻攝）

為守護離鄉打拚的移工朋友，移民署北區事務大隊台北市服務站，前往聖多福天主堂（St. Christopher’s Church, Catholic Archdiocese of Taipei）對400名菲律賓移工進行反詐騙宣導。聖多福天主堂是移工心中的信仰殿堂，不僅是最熟悉也是最安心的場域，趁主日彌撒信眾齊聚的時刻，將防詐觀念化作暖心的生活提醒，期盼能有效降低外籍人士的受騙風險。

移民官陳晏正以全英語分享詐騙集團常使用的誘騙手段，尤其看似單純的「幫小忙」借帳戶，若不慎掉入背後陷阱，辛苦積蓄將一夕歸零。更特別針對容易被忽略的個資安全加強提醒，個人的SIM卡、居留證及銀行帳戶不可外借，以防淪為詐騙幫兇、背負法律責任。

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移工阿麗（化名）分享，曾遇到陌生電話請求代收現金，對方說自己也是在台灣的移工，聽起來是很需要幫忙的同鄉，當下因一時熱心差點答應，所幸在朋友提醒下才免於捲入犯罪案件，透過這次宣導認識更多詐騙手法，有助提高防詐的警覺。

聖多福天主堂馬萬程神父（Fr. Roger Manalo, CS）表示，教會是外籍人士身在異鄉的信仰寄託，更是守護教友平安的堡壘，期盼透過與移民署連結宣導，讓移工在心靈與現實生活中都能獲得保障。

北市服務站主任蘇慧雯表示，防詐不只是口號，更是一份守護異鄉夢想的溫柔承諾，未來將持續集結宗教、民間組織及企業的力量，提升外籍人士的防詐意識，建立安心生活環境。也再次提醒若遇可疑狀況務必提高警覺，撥打165反詐騙專線，守護自身財產安全。

移民署北市服務站主任蘇慧雯（前排右三）、聖多福天主堂神父馬萬程（左四）與教友及移工們齊心反詐。（記者劉慶侯翻攝）

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