為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    移民署攜手聖多福天主堂 用愛守護移工齊心反詐

    2026/04/15 09:44 記者劉慶侯／台北報導
    移民署北區事務大隊北市服務站至聖多福天主堂進行反詐騙宣導，提醒移工朋友保護自身權益，避免落入詐騙陷阱。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署北區事務大隊北市服務站至聖多福天主堂進行反詐騙宣導，提醒移工朋友保護自身權益，避免落入詐騙陷阱。（記者劉慶侯翻攝）

    為守護離鄉打拚的移工朋友，移民署北區事務大隊台北市服務站，前往聖多福天主堂（St. Christopher’s Church, Catholic Archdiocese of Taipei）對400名菲律賓移工進行反詐騙宣導。聖多福天主堂是移工心中的信仰殿堂，不僅是最熟悉也是最安心的場域，趁主日彌撒信眾齊聚的時刻，將防詐觀念化作暖心的生活提醒，期盼能有效降低外籍人士的受騙風險。

    移民官陳晏正以全英語分享詐騙集團常使用的誘騙手段，尤其看似單純的「幫小忙」借帳戶，若不慎掉入背後陷阱，辛苦積蓄將一夕歸零。更特別針對容易被忽略的個資安全加強提醒，個人的SIM卡、居留證及銀行帳戶不可外借，以防淪為詐騙幫兇、背負法律責任。

    移工阿麗（化名）分享，曾遇到陌生電話請求代收現金，對方說自己也是在台灣的移工，聽起來是很需要幫忙的同鄉，當下因一時熱心差點答應，所幸在朋友提醒下才免於捲入犯罪案件，透過這次宣導認識更多詐騙手法，有助提高防詐的警覺。

    聖多福天主堂馬萬程神父（Fr. Roger Manalo, CS）表示，教會是外籍人士身在異鄉的信仰寄託，更是守護教友平安的堡壘，期盼透過與移民署連結宣導，讓移工在心靈與現實生活中都能獲得保障。

    北市服務站主任蘇慧雯表示，防詐不只是口號，更是一份守護異鄉夢想的溫柔承諾，未來將持續集結宗教、民間組織及企業的力量，提升外籍人士的防詐意識，建立安心生活環境。也再次提醒若遇可疑狀況務必提高警覺，撥打165反詐騙專線，守護自身財產安全。

    移民署北市服務站主任蘇慧雯（前排右三）、聖多福天主堂神父馬萬程（左四）與教友及移工們齊心反詐。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署北市服務站主任蘇慧雯（前排右三）、聖多福天主堂神父馬萬程（左四）與教友及移工們齊心反詐。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播