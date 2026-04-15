2騎士吃薑母鴨、燒酒雞後相撞釀4傷 酒駕分被判刑2月、8月

南投縣兩名機車騎士酒駕相撞，導致4人受傷，南投地院各判2月和8月有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

林姓單親爸一早喝啤酒、吃薑母鴨，晚間無照騎機車載2小孩返家，闖紅燈與鄭姓女騎士相撞，4人皆受傷，林、鄭酒測值各為0.39和1.13，均觸犯公共危險罪，南投地院判處林男有期徒刑2個月，鄭女則因已第6次酒駕被抓，判刑8個月。

南投縣林姓男子去年10月8日早上8點，在友人家喝了3瓶啤酒，吃了薑母鴨，傍晚騎機車去接2個小孩回家，晚上再載兩人外出吃晚餐，9點多載小孩回家途中出車禍。

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警方調查，林男在埔里市區闖紅燈，而當時也才吃過燒酒雞的鄭姓女子也騎車行經該路口，兩車在路口相撞，林男和兩個小孩有多處擦挫傷，鄭女則臉部流血受傷。

警方到場處理，對林男施以吐氣酒精濃度測試，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.39毫克；稍晚對鄭女酒測，測得吐氣所含酒精濃度高達每公升1.13毫克。

由於林男沒有前科，又要賺錢養小孩，請求法官給予緩刑，惟審酌林男酒後駕車，漠視法律規範且心存僥倖，況且無照駕駛肇事，更造成搭載的未成年子女受傷，若給予緩刑難達警惕之效，因此判處2個月有期徒刑，得易科罰金。

鄭女則酒測值高達1.12毫克，而且已是第6次酒駕觸犯公共危險罪，因此判處8個月徒刑。

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