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    強風吹壞門！婦受困9樓陽台呼救 高雄警即刻救援

    2026/04/15 09:15 記者陳文嬋／高雄報導
    強風吹壞門，張婦受困9樓陽台呼救，警即刻救援化解驚魂。（民眾提供）

    強風吹壞門，張婦受困9樓陽台呼救，警即刻救援化解驚魂。（民眾提供）

    高雄市鳳山區張姓婦人於住家陽台曬衣服，突然強風吹襲又門鎖老舊受撞損壞，導致張婦受困9樓陽台呼救，警方即刻救援，隔空對話找出對策，通知張妹前來開鎖，救出體力不支張婦，化解2小時驚魂。

    鳳山警方今表示，鳳山區武慶二路某大樓11日發生民眾受困高樓陽台揮手呼喊救命，新甲所警網接獲民眾報案，迅速趕赴現場處理，經逐層查看並確認位置，發現一名張姓婦人（63歲）受困9樓住家陽台，體力不支情況緊急。

    警方隨即設法協助，前往同棟11樓住戶陽台，與張婦隔空對話，了解事情發生狀況，經耐心詢問後得知，張女家中尚有備用鑰匙，交由她的胞妹保管，警方立即聯繫張妹到場支援，順利持鑰匙開門入內，將受困已久、體力不支的張女安全救出，化解長達約2小時的陽台驚魂。

    據了解，張女在家中看完棒球比賽後，心情愉悅地前往陽台曬衣服，突遇一陣強風吹襲，猛然關上陽台門，加上門鎖老舊受撞損壞，導致無法從外側開啟，張女因獨居且未攜帶手機，只能在9樓陽台不斷揮手呼救，所幸經路過民眾發現異狀並協助報案，才得以及時脫困，感謝熱心民眾及警方及時伸出援手。

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