獨家》人生跑馬燈狂閃！駕駛驚見「巨型車頭迎面來」 嚇到差點漏尿

王姓民眾開車沿向上路六段上坡路段行駛，突見巨型車頭迎面而來。（王姓民眾提供）

台中市沙鹿區向上路六段14日下午驚傳「逆向驚魂」！王姓男子當時開車往市區方向行駛變換車道時，前方視線突然被一輛大型綠色拖車頭佔滿，竟直直朝他迎面而來，王男形容，當下整個人瞬間僵住，「一閃神以為要正面對決」，嚇得腦中人生跑馬燈狂閃，差點連方向盤都抓不穩，直呼「真的差點漏尿」。

從畫面可見，當時路口號誌為綠燈，車流正常行進，但一輛亮眼綠色拖車頭位於車道中央，視覺上宛如逆向佔據來車方向，加上上坡路段，前後車輛高低差讓後方駕駛難以辨識全貌，王男回憶，當下只看到「一整面車頭」朝自己逼近，完全看不到牽引它的車輛，誤以為遇上失控逆向車，驚嚇指數瞬間破表。

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所幸虛驚一場，王男隨後才發現，原來該拖車頭是被前方拖吊車牽引中，但因拖吊車本體被遮擋，加上拖車頭體積龐大、寬度幾乎佔滿視線，才產生強烈錯位錯覺，看起來像是逆向行駛，他苦笑說，「理智回來後才發現是自己嚇自己，但當下真的很真實。」事後仍心有餘悸地說：「那幾秒真的像電影慢動作，希望大家開車都能多一點警覺。」

警方指出，依道路交通安全規則第85條規定：「故障車輛應以救濟車或適當車輛牽引……牽引車前端，故障車後端及牽引裝置應懸掛危險標識」；遭拖曳之故障車輛（大貨車或拖車頭）後方，建議掛上「故障車拖救中」等字樣，或保持後車燈光亮起，以確保安全。

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