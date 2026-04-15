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    首頁 > 社會

    當詐團車手收20萬元沒拿半毛酬勞 累犯判刑1年10月

    2026/04/15 08:35 記者陳建志／台中報導
    台中黃姓男子擔任詐欺車手，去年出面收取20萬元現金，被捕後雖坦承犯行，但因已是累犯，且未與被害人和解，遭判1年10月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中黃姓男子擔任詐欺車手，去年出面收取20萬元現金，被捕後雖坦承犯行，但因已是累犯，且未與被害人和解，遭判1年10月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中一名黃姓男子，去年加入以暱稱「望雲台」為首的詐騙集團擔任車手，該集團謊稱可下載投資平台APP進行投資，一位民眾受騙去年6月17日相約在西屯區一家超商前交付20萬元，並由黃男出面取款，警方事後逮捕黃男，雖坦承犯行，且稱未獲得報酬，但因已是累犯，台中地院依三人以上共同犯詐欺取財罪，處1年10月徒刑。

    中檢起訴指稱，黃姓男子2025年6月17日前加入LINE暱稱「望雲台」等人所組成詐騙集團，該集團以暱稱「陳美娟」等名義，向一位民眾佯稱，可下載投資平台APP進行投資等語，該位民眾信以為真，與詐團成員相約於去年6月17日下午1點多，交付現金20萬元。

    詐團指示黃男，持偽造的勤投公司存款憑條，去年6月17日下午1點多，在台中西屯一家超商，收取20萬元現金，得手後再將錢交給上手，以製造資金斷點隱匿詐欺犯罪所得，該位民眾事後得知受騙報案，警方循線查獲黃男。

    黃男在調查和審理時都坦承不諱，並有超商截圖畫面、勤投公司存款憑條與相關對話紀錄截圖畫面可供佐證。

    台中地院審理時認為，黃男不思循正當途徑獲取財物，以偽造私文書等手法與詐團成員共同詐騙，侵害他人財產權，破壞社會經濟秩序，還製造金流斷點，使檢警難以追查贓款去向，並假冒投資公司成員，實際參與詐術實施，惡性較單純領款的車手為重。

    法官審酌，黃男坦承犯行，並因之前已經涉嫌洗錢遭判刑3月確定，屬累犯，且尚未與被害人達成和解與賠償，雖否認有因本案實際獲得報酬，仍依三人以上共同犯詐欺取財罪，處1年10月徒刑，併科3萬元罰金，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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