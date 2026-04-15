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    首頁 > 社會

    愛犬咬傷住戶 飼主不認罪法官不給緩刑

    2026/04/15 06:41 記者蔡彰盛／新竹報導
    監視器拍到狗狗撲向走出電梯的陳女。（取材自司法院官網）

    監視器拍到狗狗撲向走出電梯的陳女。（取材自司法院官網）

    新竹張姓女子未將愛犬牽繩或戴口罩，在等電梯時狗狗撲向走出電梯的陳女，致陳女腹部撕裂傷，張女辯稱狗只有嘴巴碰到陳女衣服，沒有撲咬，陳女傷勢不是狗造成的，但法官並不採信，除依過失傷害罪將張女判處拘役10天外，且不予緩刑。

    法官調查，去年3月5日中午張女帶飼養的黑狗，在大樓地下室3樓等電梯，本應注意帶領具攻擊性寵物狗出入公共場所時，除由成年人伴同外及以長度不超過1.5公尺繩鍊牽引，尚應配戴不影響散熱透氣口罩作為防護措施，以防止侵害他人身體，竟疏於注意，未讓狗戴口罩。

    陳女從電梯內走出時，黑狗即撲向陳女，並以前肢碰觸腹部，致陳女上腹壁撕裂傷。

    法官審酌張女身為飼主，本應注意對所飼養犬隻予以適當管束並使用防護工具，以免無故傷害他人，竟疏未注意，致其飼養犬隻撲向被害人成傷，所為實屬不該，且事後否認犯行，因被害人無意願調解，而未能達成和解。

    辯護人雖請求法官給張女緩刑，然而法官認為，張女從檢警偵查到院方審理期間，對於其自身犯行始終爭執不斷，不願坦白面對，足見其未反省，難認無再犯之虞，因此駁回辯護人請求，將張女依過失傷害罪判處拘役10日，且不予緩刑。

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