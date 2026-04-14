「浸豬籠」虐貓還po網炫耀！高雄漁民被逮了

警方在船艙發現2隻貓，但萬男無法證明是影片中那2隻貓還活著。（民眾提供）

高雄市一名萬姓漁民趁2隻幼貓跑進蟹籠之際，以「浸豬籠」方式丟入海中，還持手機拍下過程，上傳自己的網頁，po文稱「淹死你們」，引爆網友怒火，動保處今晚會同警方將他查緝到案，依動保法移送法辦，最重可處2年有期徒刑，併科200萬元罰金。

社群今流傳一段虐貓影片，林園區一名萬姓漁民將2隻裝在蟹籠的幼貓丟入海中，稱「臭野貓剛好浸豬籠，淹死你們」，引爆網友怒火，發動網路人肉搜尋，揪出虐貓為萬姓男子。

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動保處也根據影片中漁船編號，透過海洋局聯繫船主，得知行為人為萬姓男子（41歲），今晚會同警方將他查緝到案，萬男坦承虐貓行為，但否認淹死貓，稱2隻貓還在船艙，警方現場發現2隻貓，但萬男無法證明是影片中那2隻貓還活著。

萬男稱貓咪經常上船大小便，造成環境髒亂，不喜歡貓在船上，很討厭又趕不走，剛好發現貓跑進蟹籠，趁機放進水裡又拉上來，2隻貓快速逃離，並未淹死貓，對於自拍po網行為挨轟自認無知。

動保處認定萬男無法交代影片中2隻貓去向，因此無法排除影片中2隻貓死亡，依動保法第25條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金。

警方在船艙發現2隻貓，但萬男無法證明是影片中那2隻貓還活著。（民眾提供）

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