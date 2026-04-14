5噸「死人錢」灰燼亂倒山區！金爐業者省19萬躲法規 檢聲押禁見

檢方複訊後認為「東丰金爐」員工張敬亭涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見。（記者劉詠韻攝）

新北市石碇、新店區等偏僻山區道路，遭發現大量棄置庫錢、紙紮屋及靈屋焚燒後灰燼，且有集中傾倒情形。檢警追查發現，相關灰燼重量約達5噸，依合法清運及處理費用估算，處理成本近19萬元，疑為節省費用而非法棄置。台北地檢署昨搜索臥龍公司及東丰金爐，約談4人到案；涉棄置灰燼的情侶檔中，張敬亭遭聲押禁見，劉淑雯5萬元交保，並限制出境、出海。

檢警去年接獲檢舉後，即發現石碇、新店等地偏僻山坡地陸續遭棄置大量庫錢、紙紮品燃燒後灰燼；據附近目擊民眾表示，曾見一對男女駕駛印有「臥龍生命禮儀」字樣車輛進出該區域，形跡可疑。

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檢警調查，遭非法棄置的灰燼重量約達5噸，依合法清運及處理費用估算，相關處理成本約近19萬元，追查發現，該殯葬公司體系內部人員疑有分工，其中張姓女負責人之弟張敬亭，實際負責駕車載運與棄置灰燼作業，並協助東丰金爐進行相關後端處理。

北檢見時機成熟，昨指揮偵辦，前往張姓情侶檔住處及兩家公司等共5處地點執行搜索，同步拘提張敬亭、劉淑文，以及臥龍公司喻姓、張姓2名負責人到案。

檢方複訊後認定，臥龍公司兩名負責人與棄置灰燼行為關聯性較低，訊後均請回；至於負責載運、棄置灰燼的張姓情侶檔，則於今日下午移送台北地檢署複訊，晚間依違反廢棄物清理法，認張敬亭涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見；劉淑雯則諭知以5萬元交保，並限制出境、出海。

依相關規定，殯葬業者或代燒業者在處理庫錢、紙紮品焚燒後的灰燼時，應交由合法專業清運業者打包，再送至各縣市政府殯儀館或環保局指定焚化爐處理，每公噸處理費約3萬5000元至3萬8000元不等。

劉淑雯被諭知以5萬元交保，並限制出境、出海。（記者劉詠韻攝）

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