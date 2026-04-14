4/14今彩539頭獎開2注！ 800萬獎落桃園、高雄

4月14日開獎的第115000092期今彩539，頭獎開出2注。（本報合成）

4月14日開獎的第115000044期大樂透頭獎摃龜；第115000092期今彩539，頭獎開出2注，分別由高雄市苓雅區大順三路209號1樓「煌誠商行」以及桃園市中壢區永福里南園二路25號1樓「金發發彩券行」開出。

第115000044期大樂透中獎號碼「04、08、21、23、24、43，特別號：13」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得187萬3034元；參獎共29注中獎，每注可得6萬9555元；肆獎共80注中獎，每注可得1萬6208元；伍獎共2013注中獎，每注可得2000元；陸獎共2725注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8629注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7125注中獎，每注可得400元。

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第115000044期49樂合彩中獎號碼為「04、08、21、23、24、43」。四合開出1注，可得20萬元；三合共101注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2647注中獎，每注可得1250元。

第115000092期今彩539中獎號碼為「09、14、27、29、33」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共230注中獎，每注可得2萬元；參獎共7640注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9081注中獎，每注可得50元。

第115000092期39樂合彩中獎號碼為「09、14、27、29、33」。四合開出5注，每注可得21萬2500元；三合共318注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2733注中獎，每注可得1125元。

第115000092期3星彩中獎號碼為「651」。壹獎共65注中獎，每注可得5000元。

第115000092期4星彩中獎號碼為「1236」。壹獎共28注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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