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    台北街頭出現「僵屍」怪異男 警租處起獲海洛因、安毒

    2026/04/14 21:44 記者劉慶侯／台北報導
    53歲蔡姓男子晚間被警方依毒品罪嫌逮捕移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

    53歲蔡姓男子晚間被警方依毒品罪嫌逮捕移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

    有民眾今凌晨有人在網路社交平台上傳短片，內容是男子站立台北街頭，身形彎曲、步履緩慢若如僵屍，有網友懷疑男子是芬太尼（Fentanyl）之類的毒品吸食者。北市警萬華分局查出對方為53歲蔡男，晚間前往租住處，當場查獲海洛因和安非他命等毒品。

    有名網友是今日凌晨駕車行經北市環河南路二段35巷口，見人行道上有名身穿黑色外套，身材削瘦的男子，以極其慢速且詭異如同僵屍的動作在行進，甚至一度在路口佇立十多分鐘都不動，於是拍下對方身影，上傳影片到threads，引起網友注意。

    當下就有網友回應，曾在晚上七點半有看到對方，結果把小朋友當場嚇壞了。有的網友認為是用了芬太尼（Fentanyl）類的毒品，芬太尼是強烈鎮靜劑混合鴉片的新興類毒品，吸食後會破壞人腦中樞神經，讓吸食者行動如同僵屍般。

    影片引起眾多網友探討，台北市警萬華分局也陸續接到查詢和查問電話，轄管龍山派出所展開追查。

    根據警方調查，案發當時，巡邏警網員警曾有發現到對方佇立在人行道上，便趨近詢問對方是否需要幫忙，但對方回應僅是稍許緩慢，並無異常。警方鑑於對方並無任何違規違法部分，也並無有危險，於是逕自離開。

    警方隨後查出為53歲蔡姓男子，曾有過毒品前科紀錄，目前為無業，平日在萬華區環河南路等周邊遊盪。

    警方今日晚間6時左右前往蔡男租住處臨檢，當場查獲海洛因1.3克、安非他命殘渣袋等證物，並未發現如芬太尼或賓拉嗪等「僵屍毒品」，警方將依毒品罪嫌移送台北地檢署，另追查毒品來源。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    蔡男在街頭行動詭異如同僵屍。（記者劉慶侯翻攝自THREADS）

    蔡男在街頭行動詭異如同僵屍。（記者劉慶侯翻攝自THREADS）

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