幼兒園欠繳勞保、勞退金逾300萬 欲脫產遭查封逼現金一次繳清

行政執行署高雄分署查封幼兒園負責人房產後，追回積欠的300萬元勞保費及勞工退休金。（行政執行署高雄分署提供）

高雄市某幼兒園積欠教職員工勞保費、勞工退休金逾300萬元，行政執行署高雄分署體諒少子化幼兒園經營不易，同意負責人分期自繳清償方案，並查封其名下一棟透天厝作擔保，未料今年初執行官接獲通報，負責人打算將幼兒園不動產過戶脫產，高雄分署立即進行查封，逼得幼兒園負責人不得不攜帶300萬現金一次繳清。

高雄分署表示，幼兒園積欠教職員工勞保費、勞工退休金逾300萬元，案件陸續移送至該分署執行，負責人指稱無力全數清償，只能每個月繳納3萬元，執行人員體諒幼兒園因少子化衝擊經營不易，同意分期自繳清償方案，並於113年間先查封負責人名下的市區舊透天厝作為擔保，並持續監控其財產動向嚴防脫產。

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今年初書記官和執行官接獲通報，發現負責人打算將幼兒園不動產辦理過戶移轉，立即發函辦理查封登記，負責人與代書趕往高雄分署，試圖爭取先塗銷幼兒園的查封並完成過戶，再清償欠款，但遭執行人員拒絕，幼兒園負責人不死心，仍多次打電話提出各種訴求，但高雄分署人員堅持強制執行立場。

日前幼兒園負責人親自攜帶大筆現金至高雄分署，一次繳清所積欠的勞保費、勞工退休金及其他欠款逾300萬元，全案圓滿解決落幕。

高雄分署提醒，投保單位逾期未繳納勞保保費或提繳退休金，會被加徵滯納金並移送強制執行，若投保單位無財產可供執行或財產不足清償時，負責人個人需負責清償未提繳的勞工退休金，更嚴重的是，負責人自己日後若要領取勞保給付，勞保局在保費及滯納金未清償前，可暫行拒絕給付。

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