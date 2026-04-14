台中警務佐開槍自戕急送醫 手術完成尚未脫離險境

台中霧峰分局林姓警務佐，今天清晨在槍械室自戕，同事發現後緊急送醫，經手術後已送進加護病房，目前尚未脫離險境。（記者陳建志攝）

台中市警局霧峰分局行政組一名林姓警務佐（56歲），今天上午6點多，獨自進入分局2樓槍械室，並在裡面朝頭部開槍，等上班後同事沒發現他人影，四處搜尋才在近9點時發現他倒在槍械室血泊中，立刻報案送醫，救護人員發現林員下巴有傷口，子彈疑貫穿頭部緊急送醫，經醫院全力進行手術搶救，約在下午4點多完成手術後送進加護病房，尚未脫離險境。

據了解，林姓員警擔任行政組警用裝備承辦人，不料今天清晨6點48分左右，獨自進入分局2樓的槍械室，並在裡面朝頭部開槍，因當時內勤人員還沒上班，並沒有人察覺，等到8點內勤人員上班後未發現林員身影，四處找人，約8點54分一名女性同仁在槍械室發現林員倒在血泊中，嚇到驚聲大叫，其他同仁聞訊趕緊叫救護車。

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台中市消防局獲報，派遣霧峰、仁化、赫力分隊，出動救護車2輛、10名救護人員到場搶救，抵達時發現林員下巴處有傷口，尚有生命徵象，立刻送往中國醫藥大學附設醫院急救。

院方經檢查後，立刻安排手術搶救，約在下午4點多完成手術送進加護病房，目前尚未脫離險境。

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