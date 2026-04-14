陳時奮不滿遭罵抱「中共大腿」怒告求償 二審趙君朔須賠17萬元

學者翁達瑞。（資料照）

旅美學者陳時奮（筆名翁達瑞）不滿網媒作家趙君朔2022年3月至同年8月間，在個人社群網站稱他「去對岸拉關係、抱大腿」、「中共同路人」等語，提起訴訟求償210萬元，一審判趙君朔賠償2萬元。高等民事法院今宣判，趙須賠償17萬元。陳時奮可上訴、趙君朔不得上訴。

陳時奮主張趙君朔於社群網站說他「去對岸拉關係、抱大腿」、「是中共也不要的失敗教授」、「中共同路人」、「共諜」等語，誣指其接受中國共產黨政府資助發表言論，使不特定多數人得閱覽，侵害其名譽權，致其精神痛苦受有非財產上損害，共發布7則不實言論，他求償慰撫金210萬元。

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一審判決趙君朔須賠償2萬元給陳時奮，案經上訴，二審高院趙僅以陳曾經毅偉商學院指派於大陸地區授課為據，無視陳授課為學術交流與教育專業安排，授課地點不限於中國，與趙所稱「抱大腿」等語不符。

高院認定，言論若屬意見表達，且針對可受公評之事項為適當評論，原則上不構成侵權，但趙君朔指稱陳時奮「抱中共大腿」、「共諜」等語，涉及具體事實指控，卻未盡查證義務，與實情不符，已貶損其社會評價，構成名譽侵權。法院審酌雙方身分、資力及侵害情節，酌定慰撫金為17萬元。

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