喪屍毒品流竄台灣 依托咪酯、賽拉嗪類毒品危害升溫

賽拉嗪（Xylazine）。（翻攝自國立中正大學犯罪研究中心網站）

根據緝毒人員調查，使用鎮靜劑合成的新興毒品「依托咪酯」、「賽拉嗪」，近三年內已先後被毒販引入台灣，並且以各種俏皮包裝和煙彈模式，在各夜店之中流竄、濫用。這兩類與目前國內毒界流行，用興奮劑合成的「卡西酮類」毒品，兩者不同的化學結構卻意外相同的是，都有迅速致幻效用，猝死率高。

緝毒人員表示，「喪屍毒品」在台灣主要為「依托咪酯」類，在歐美則多為「賽拉嗪」。兩者均是以鎮靜劑化學合成，皆因濫用後產生類似「喪屍」症狀得名。

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依托咪酯是台灣喪屍元凶，主要添加於電子煙油，吸食後肌肉失控顫抖、眼球上吊、呆滯流涎，形如喪屍。2024年台灣多起毒駕致死案與此相關，現已改列為二級毒品。

賽拉嗪被稱為「歐美喪屍藥」，注射後引發嚴重皮膚潰爛、組織壞死，會有如殭屍外貌，並伴隨呼吸抑制、步態不穩。台灣尚未大規模流行。賽拉嗪一旦混用，致死率較其他毒品高至少10倍以上。

賽拉嗪雖未大量流入台灣，但危害性已令緝毒單位警覺，2024年3月法務部預告修正毒品危害防制條例，將賽拉嗪增列為第三級毒品；衛福部同步將其納入第四級管制藥品，以兼顧獸醫醫療需求。

至於以與奮劑化學合成的卡西酮類毒品，具強烈興奮及暴力傾向，不會如同「喪屍」般。主要危害為幻覺、高熱猝死。如「喵喵」，自2021年起成為國內新興毒品致死第一名，迄今近4年不到已有205人致死，平均年齡僅30歲，等同每年造成60人死亡。

緝毒人員表示，國內近年查獲這三大類的新興毒品，毒販都是以各種可愛的包裝外觀，或貼近日常食品、或流行文化，來易誘使青少年或年輕族群購買。尤其許多有心人刻意在夜店引誘女性使用，藉以達到性侵的目的。

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