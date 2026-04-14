萬華街頭驚現疑似喪屍毒品怪象 3大新興鎮靜劑毒品崛起毒性比芬太尼更致命

有網友在街頭發現有人行動遲緩，宛若僵屍，懷疑是新興毒品侵入國內。（記者劉慶侯翻翻攝自網路）

昨日有網友在台北萬華街頭拍下有名男子行動遲緩，宛若僵屍一般，懷疑流行美國的「僵屍毒品」已侵入國內。根據台北市刑警大隊毒緝中心指出，目前全球最新興起的毒品，為硝基氮類（Nitazenes）」、依托咪酯（Etomidate）、賽拉嗪（Xylazine）等三大類，均是以化學合成的鎮靜劑被變型成為毒品，如混合其他毒品使用，毒性更強，猝死率遠高於其他毒品至少十倍以上。

緝毒中心表示，根據聯合國「二○二四年世界毒品報告」，硝基氮類是近年出現的「合成類阿片物質」，藥效比芬太尼強十倍，兩年前在美國、加拿大等高收入國家出現，造成吸食過量死亡案例激增。此類毒品多透過網絡交易，並常與其他毒品或藥物混合使用，增加致命風險。

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其次，依托咪酯原為醫療用麻醉劑，近年被濫用為「喪屍毒品」或「太空油」，「喵喵」。尤其在亞洲青少年群體中流行。吸食後會出現幻覺、行動失調，甚至呼吸抑制。香港即時警覺，已列為重點管制物質，並於今年展開專項禁毒行動。

第三則為賽拉嗪（又稱為「tranq」），原為獸醫用鎮靜劑，濫用時常與安非他命混合。是美國近期出現的新興「喪屍藥」。今年台灣法務部法醫研究所解剖案例中，發現死者體內同時檢出安非他命及賽拉嗪，且伴隨皮膚潰爛等嚴重副作用，顯示出危害性。

緝毒專家表示，這三大類毒品的共同點，原都是被設定作為人類或動物使用的鎮靜劑。但後來化學分子結構被製毒者修改，變身成為速效毒品。會造成吸食者出現強烈幻覺、動作遲緩、皮膚潰爛等嚴重作用。一般民眾若誤食，可能因身體無法適應，造成猝死狀況。

如近來在網路上廣為流傳有關美國費城肯辛頓區的影片，街頭上許多毒咖如同僵屍或喪屍一般蠕動，甚至許多吸食者皮膚出現嚴重潰爛的情況，均是使用「賽拉嗪」、「依托咪酯」等混合毒品。費城也因此被冠為「喪屍之城」。

目前唯一值得僥倖的是，「硝基氮類」毒品與「賽拉嗪類」毒品，均流行於歐美，在台灣並未明顯出現。台灣是以興奮劑合成的「卡西酮類」毒品和依托咪酯類為主。

賽拉嗪（Xylazine）。（翻攝自國立中正大學犯罪研究中心網站）

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