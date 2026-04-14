台中虎媽活活餓死女兒 噴香水、遮鏡頭移屍滅證遭延長羈押2月

台中「虎媽」詹叔珠審理時求交保，但法院發現她發現女兒死亡後噴香水，還以白布覆蓋攝影鏡頭移屍，明顯有滅證行為，裁定延長羈押2月。（記者陳建志攝）

台中市大甲21歲陳姓女子，去年9月死在家中，檢警調查赫然發現竟被媽媽詹叔珠（50歲）拘禁在家中房間、浴室，前後長達2年8個月，因僅提供少量食糧維生，讓她瘦到皮包骨僅剩30多公斤，導致營養不良多重器官衰竭死亡，將詹女依私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌起訴，台中地院審理時詹女求交保，法官認為她供述情節避重就輕，案發後隱瞞被害人死訊，清理案發現場，有滅證行為，裁定從4月20日起延長羈押2月。

中檢起訴表示，詹女因認為女兒居家清潔等生活習慣未達要求，竟從2023年1月起強行為女兒辦理高中休學，以電線綑綁房門門把方式，將女兒拘禁在住處1樓房間內，其後更進一步限縮範圍至房間浴室，使女兒活動區域極度受限，因僅能依賴詹女所提供的少量食糧維生，長期處於營養不足狀態而日漸消瘦、體力枯竭，終因長期饑餓與營養不良而導致多重器官衰竭死亡。

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台中地院依據法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書的記載，顯示陳女最有可能因飢餓與營養不良致死，詹女也坦承一次拿兩餐的食物給陳女，警方在現場發現未開封菜粥兩包，經秤重各為500g、525g，且內容物為大量白粥摻雜少量蔬菜，顯示提供的食物極其微量，導致被害人長期營養不良。

法院並發現，詹女去年9月21日發現女兒死亡後，在家中噴灑芳香劑及用鹽水洗地板，避免散發屍臭、掩人耳目。警方勘驗攝影機的記憶卡，還顯示詹女9月25日上午時8時30分搬動屍體時，刻意以白布覆蓋攝影鏡頭。

辯護人雖辯稱，因詹女有潔癖的強迫傾向，是基於清潔與衛生的目的，才搬動屍體並清理廁所，但法官認說法荒謬，明顯是滅證行為。

台中地院認為，詹女至今供詞反覆，且相關證人包括，先生和大女兒均與她有親情關係，對於她的行為長期默許，具有勾串的高度危險，且所犯為最輕本刑10年以上之重罪，有逃亡、滅證的動機，裁定4月20日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

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