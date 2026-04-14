為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東新埤鄉2前鄉長涉貪案 檢調搜索鄉代會帶回主席吳進德

    2026/04/14 17:23 記者葉永騫／屏東報導
    檢調人員今天搜索新埤鄉民代表會。（記者葉永騫攝）

    檢調人員今天搜索新埤鄉民代表會。（記者葉永騫攝）

    屏東地檢署新埤鄉前任鄉長潘和源、林志成涉嫌人事圖利案，沒想到2人在起訴後接連死亡，檢調人員今天再到新埤鄉民代表會搜索，帶回鄉民代表會主席吳進德及數名代表會職員進一步調查。

    屏東地檢署調查前鄉長潘和源人事圖利案，潘和源因為想聘用潘姓男子為秘書，但鄉公所已沒有機要人員職缺，且潘男高職畢業並未有相關職務經驗，不符合聘用規定，當時僅以臨時人員聘用，同時並進用殯葬管理所的陳姓臨時人員為機要課員，將陳男聘用為機要課員的差額薪資給潘男領取，屏檢更在偵辦期間發現前任鄉長林志成，以同樣的方式處涉嫌人事圖利，因此將2名前後任前鄉長及4名鄉公所職員依貪污罪起訴，沒想到林志成在起訴後死亡，潘和源也在今年初因癌症死亡，使該案出現變數。

    檢警在偵辦該案時，發現新埤鄉民代表會，疑似在申報核銷及人事方面也有問題，今天上午前往鄉代會等多處地點搜索，帶回大批的相關資料，並傳訊鄉代會主席吳進德、多位職員等人到屏東調查站訊問，以釐清案情，是否與潘和源人事圖利案有關或涉及其他案件，目前檢調仍在偵辦中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播