屏東新埤鄉2前鄉長涉貪案 檢調搜索鄉代會帶回主席吳進德

檢調人員今天搜索新埤鄉民代表會。（記者葉永騫攝）

屏東地檢署新埤鄉前任鄉長潘和源、林志成涉嫌人事圖利案，沒想到2人在起訴後接連死亡，檢調人員今天再到新埤鄉民代表會搜索，帶回鄉民代表會主席吳進德及數名代表會職員進一步調查。

屏東地檢署調查前鄉長潘和源人事圖利案，潘和源因為想聘用潘姓男子為秘書，但鄉公所已沒有機要人員職缺，且潘男高職畢業並未有相關職務經驗，不符合聘用規定，當時僅以臨時人員聘用，同時並進用殯葬管理所的陳姓臨時人員為機要課員，將陳男聘用為機要課員的差額薪資給潘男領取，屏檢更在偵辦期間發現前任鄉長林志成，以同樣的方式處涉嫌人事圖利，因此將2名前後任前鄉長及4名鄉公所職員依貪污罪起訴，沒想到林志成在起訴後死亡，潘和源也在今年初因癌症死亡，使該案出現變數。

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檢警在偵辦該案時，發現新埤鄉民代表會，疑似在申報核銷及人事方面也有問題，今天上午前往鄉代會等多處地點搜索，帶回大批的相關資料，並傳訊鄉代會主席吳進德、多位職員等人到屏東調查站訊問，以釐清案情，是否與潘和源人事圖利案有關或涉及其他案件，目前檢調仍在偵辦中。

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