7旬翁倒地OHCA 彰、投12消防員聯手完成「不可能的任務」

7旬翁呈現OHCA，彰化、南投12名消防員接力將他救活。（圖由彰化縣消防局提供）

1名7旬翁12日在彰化縣芬園鄉挑水古道健行時，突然倒地OHCA（停止呼吸心跳），在彰化與南投縣消防局共出勤4輛救護車及12名救護人員的協力搶救下，接力實施心肺復甦術與電擊，彰化救護人員再施予骨針穿刺及給予腎上腺素等救護，並將患者火速送醫後，終於恢復自發性呼吸及心跳，完成這個「不可能的任務」。

12日上午10點南投縣政府消防局勤務中心首先接獲報案，稱芬園鄉挑水古道有民眾倒地，消防局考量患者可能需要長距離搬運，因此派遣3輛救護車及9名救護技術員出勤。由於轄區位於彰化縣，立刻轉報彰化縣消防局，得知為OHCA患者，彰化芬園分隊1名高級救護技術員及2名救護技術員出勤，形成現場有多達12位救護人員聯手急救1位患者的特殊場景。

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芬園分隊人員抵達時，現場已有南投高級救護技術員許秝豐先行展開急救。許秝豐以「團隊資源管理」的概念分配每1位救護技術員任務，例如實施CPR及電擊4次等處置。芬園分隊的高級救護技術員陳冠儒抵達後隨即介入，在與南投縣團隊快速交接後，立刻決定施打骨針接上靜脈輸液，並給予第1劑的強心劑也就是腎上腺素，由救護車送醫持續急救，終於在患者抵達醫院後，順利恢復自發性呼吸及心跳。

陳冠儒感動的說，看到12位來自不同單位的救護技術員齊心協力為搶救1名患者努力，只為與時間賽跑、全力搶救患者生命，那一刻的團結與專業，令人深深感動，也讓患者多了一線生機。

彰化、南投12名消防員接力將7旬翁救活。（圖由彰化縣消防局提供）

12名消防員合力將7旬翁救活。（圖由彰化縣消防局提供）

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